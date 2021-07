Hace mucho tiempo que Morena Rial viene coqueteando con la posibilidad de hacer algo en televisión. Y si bien hasta el día de hoy no se le dio, la hija del ex conductor de Intrusos manifestó en varias oportunidades su deseo de pertenecer a los medios.

A pesar de ser portadora de apellido y de tener un padre de importante renombre dentro del ambiente artístico, a diferencia de muchos a los que les sirve para abrir puertas, la influencer reconoció cuando estuvo invitada a Los Angeles de la mañana que a ella le habría jugado en contra.

“No sé si es miedo a papá, pero me tienen ahí y no es muy tocado el tema”, fue la frase que deslizó More semanas atrás en diálogo con Angel de Brito. Y si bien expuso sus ganas de participar de algún reality de los que actualmente están en pantalla… hasta ahora no había sido convocada.

Pero cuando parecía quedar trunco el deseo de la hija de Jorge Rial de ser parte de algún producto televisivo, tras agarrarle el gustito a los escenarios cuando el pasado verano encabezó una obra en Villa Carlos Paz y anteriormente participó como invitada en el Bailando…, finalmente llegaría su tan anhelado turno.

Y aunque aún no se sabe demasiado al respecto, fue la propia Morena y su abogado quienes dieron algunos indicios, de manera enigmática, en las redes sociales. “¿More Rial panelista? ¿En qué programa la ven?”, publicó su letrado Alejandro Cipolla junto a una foto captura de LAM.

Por su parte, More lo reposteó en sus historias y agregó: “En cualquier momento se viene anuncio”. A valerse por el texto que sumó la influencer, bien podría tratarse de un nuevo proyecto laboral ocupando ese rol de opinóloga en algún ciclo, nuevo o actual.

Pero hilando aún más fino, y por la captura que acompaña el posteo que es del programa que conduce Ángel, donde el formato acostumbra a tener columnistas invitadas, sería una de las opciones. ¿Se sumará como angelita? En ese caso, sería una gran oportunidad para Morena, aunque no la posibilidad de estar en Masterchef 3… como ella pedía.

Fuente Paparazzi