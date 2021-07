Mar Tarrés tenía decidido renunciar a La Academia (eltrece) tras el escándalo con Judith Kovalovsky, su coach, a quien acusó de maltratarla, de echar al bailarín que le habían asignado y de poner en riesgo su salud. Los días pasaron y se dio cuenta de que no podía quedarse afuera del ciclo, ya que el haber sido convocada era un sueño hecho realidad. Después de hablar con la producción, llegó a un acuerdo y se reincorporará, aunque con nueva coreógrafa.

Entre los ritmos que se encuentra preparando está el baile del caño, el más temido por los participantes. La salteña encontró un meme donde se reían de cómo sería su performance y no dudó en compartirlo. “En los estudios de La Flia, preparando los caños para Mar Tarrés”, se lee en una foto con varias tuberías gigantes de color verde. Ella se lo tomó con humor, pero sus seguidores la cruzaron con dureza.

“Cuando la discriminación no molesta…”, “¿No te duele eso? No sé si da para reírse”, “Qué desilusión, pensé que tenías más dignidad”, “Pedís que trabajemos para ser una sociedad más justa e inclusiva pero no colaborás”, “Si se burlan de la gordura está mal, pero si te pagan por ello no”, “No me parece gracioso”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Para Mar es un sueño haber sido convocada para La Academia. (Foto: LAFLIA – JULIO RUIZ)

Al darse cuenta del revuelo que había generado, aclaró que simplemente se trató de un chiste. “Chicas paren. ¡Un poco de humor! Esto no me afecta en absoluto, me dijeron cosas peores. Nos volvimos la sociedad de cristal a la que no se le puede decir nada”, exclamó.

Fue también en su cuenta de Instagram donde días atrás había dicho que daba un paso al costado del certamen: “Gracias a Marcelo Tinelli por darme esta increíble oportunidad que era mi sueño. Tu producción y toda tu gente es maravillosa. Me hicieron sentir incluida, respetada y que mi trabajo vale”.

Mar Tarrés compartió un meme donde se burlaban de ella. (Foto: Instagram/martarresok_).

Luego, añadió: “Nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que me dejo este trabajo. Conocí a famosos que nunca pensé que podrían ser tan buena onda y humildes, todos mis compañeros son personas súper divertidas y respetuosos. Los quiero”.

La otra campana no tardó en hacerse escuchar. Kovalovsky advirtió que denunciará a Tarrés por calumnias. “La única que no trabaja más en ShowMatch, por pedido de la participante, soy yo. Nunca cumplió en tiempo y forma con el trabajo para el que la convocaron”, señaló.

Judith Kovalovsky recibió mensajes de apoyo en sus redes sociales. (Foto: Instagram / judikova)

Desestimando las palabras en su contra, la bailarina subrayó que no tiene poder ni autoridad para echar a nadie: “Siempre me basé en las reglas de la empresa. Todo lo que digo lo puedo confirmar con pruebas. Me duelen todas las mentiras que leí y me parece muy injusto estar involucrada en este ‘conflicto’. Es por eso que a partir de de este momento iré por la vía legal”.