En diciembre de 2020 Karina y su familia se contagiaron de coronavirus, por eso cuando en la provincia de Chubut se abrió la inscripción para que los mayores de 18 años pudieran recibir la vacuna, no dudó en anotar a su hijo que tiene 21 años. El 17 de junio finalmente acudió al hospital de Lago Puelo y lo inmunizaron con Covishield. Pero este martes le avisaron desde el establecimiento sanitario que el suero estaba vencido.

Muy preocupada por la situación la mujer se acercó al hospital donde el director, Tristán García, le confirmó el error y le aseguró que no traerá consecuencias en la salud de su hijo.

Luego, en diálogo con Canal Nueve de Chubut, el médico reconoció también que se aplicaron dosis vencidas. Según medios locales, un total de 31 que tenían fecha de caducidad el 31 de mayo, fueron usadas el 7 de junio.

“Después de darse la vacuna mi hijo tuvo fiebre, dolor de cuerpo y decaimiento. Todo esto se lo conté al médico y me dijo que era normal. Pero yo quiero saber si generó anticuerpos, por eso pedí que le hicieran el test, pero me contestó que no era necesario, porque si tuvo esos síntomas, quería decir que había generado los anticuerpos. Pero cómo puedo confiar después de lo que pasó. No me puedo quedar tranquila porque se trata de la salud de mi hijo”, contó Karina Contreras a TN y La Gente.

El número de lote de uno de los sueros que fue aplicado el 17 de junio. (Foto: TN y La Gente).

A pesar del reclamo, la mujer dijo que en ningún momento le pidieron disculpas, sólo reconocieron que se trató de un error terrible, y confirmó que este jueves hará una denuncia judicial porque no quiere que le vuelva a pasar a otras personas.

“En estos momentos desconfío de todo. No se si le aplicaron la vacuna que me dijeron. No puedo creer en nadie”, concluyó indignada y nerviosa.

Esta tarde, García en una comunicación telefónica con el canal local dio detalles de lo que pasó. “No es que produce un daño, pero sí hay un error. Además, genera mucha angustia en la gente y desconfianza. La verdad que fue una barbaridad porque sólo eran tres frascos que tendrían que haber sido detectados, cosa que es fundamental antes de hacer cualquier aplicación, fijarse cantidad, dosis y vencimiento”, explicó.

Y agregó que las personas que recibieron las dosis vencidas ya fueron localizadas. Finalmente, precisó que se inició un sumario interno a los responsables y uno de los involucrados ya presentó su renuncia.