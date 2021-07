Pampita está casada desde noviembre de 2019 con el empresario gastronómico Roberto García Moritán. La conductora es mamá de tres varones frutos de su relación con Benjamin Vicuña: Bautista, de 13 años de edad, Beltrán, de 9, y Benicio, de 6 y también tuvo a Blanca, su primera hija, quien falleció cuando tenía seis años.

Roberto García Moritán, en tanto, tiene dos hijos adolescentes, Delfina y Santino. Pampita y Roberto viven un momento de felicidad plena ya que están a días de conocer la carita de su primera hija. Si bien aún no tienen definido el nombre, Pampita dio algunas pistas en Showmatch.

Pampita, que tiene fecha de parto para la tercera semana de julio. Respecto al parto respetado contó: “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: “cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, detalló la conductora.

Anoche en La Academia, Roberto estuvo presente acompañado de sus hijos y los hijos de Pampita. Marcelo Tinelli agregó: “¡Por fin vino!” y aprovecho para realizarle preguntas respecto a la paternidad, una entrevista en dónde se lo catalogó de machista y luego le consultó por el nombre de su futura hija.

“No son dos nombres es uno sólo, seguro, pero no sabemos cual todavía”

Roberto comentó: “Fui papá joven de Santi y de Delfi. Veremos como me encuentra la paternidad un poco más grande, te cuento en unos meses” “Caro me encomendó una sola misión, bañar a la beba todas las tardes”. Y Pampita aclaró que era para que no se cuelgue trabajando hasta cualquier hora, porque ella lo va a estar esperando para que la bañe.

Marcelo preguntó: “¿Ya saben el nombre?” y entre miradas a su mujer Roberto contestó: “Dicen que hay una lista”. Ángel sabe más que yo”. Ángel de Brito atento a la conversación: “Es un nombre cortito dijo Pampita”. Y para cerrar el tema Pampita agregó: “No son dos nombres es uno sólo, seguro, pero no sabemos cual todavía”.

Fuente Paparazzi