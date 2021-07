Horacio Rodríguez Larreta se puso al hombro el armado electoral en todo el país y su primer resultado lo acaba de obtener en la provincia de Santa Fe, un distrito clave que afrontará los comicios de renovación parlamentaria con muchas incógnitas políticas luego de la muerte de fuertes referentes locales como el peronista Carlos Reutemann y el socialista Miguel Lifschitz.

Este jueves, el jefe de Gobierno y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, presentaron al diputado Federico Angelini y a la legisladora provincial de Somos Vida Amalia Granata como los candidatos a senadores nacionales que enfrentarán en las PASO a tres listas de la UCR para definirán quiénes competirán en las elecciones legislativas de noviembre próximo en Santa Fe, que representa casi al 9% del padrón electoral nacional.

La lista de diputados del PRO local será encabezada por Luciano Laspina, quien aspira a un nuevo mandato en la Cámara baja y es considerado decisivo para pilotear los temas económicos desde su banca.

Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, es un rosarino de 44 años cuya postulación como senador fue bendecida primero por Mauricio Macri y luego por Rodríguez Larreta y Bullrich.

En las PASO del 12 de septiembre, competirá junto con Granata contra tres listas de la UCR: una tendrá a Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe, como precandidato a diputado nacional y a la periodista Carolina Losada para liderar la nómina de senador nacional; otra propone a José Corral, ex presidente de la UCR y ex intendente, como candidato a senador y el concejal del PRO Roy López Molina y Lucila Lehman, de la Coalición Cívica, al frente de la lista de diputados, y una que postula a Maximiliano Pullaro, diputado provincial y ex ministro de Seguridad, respaldado por Martín Lousteau, como postulante a una banca en el Senado Nacional y que en las próximas horas podría confirmar la incorporación de Gabriel Chumpitaz, actual diputado provincial del PRO que en su perfil de Twitter se define como “Equipo Patricia Bullrich Presidente 2023″.