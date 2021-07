Invitada a Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente por KZO, y a pesar de manifestarse reacia a exponer su vida privada en los medios, Angie Balbiani presentó oficialmente a Juan, su pareja desde el 2018 y, por primera vez, se animó a dar detalles de la relación.

En cuanto a los inicios de esta historia de amor, fue la propia periodista quien reveló: “Un lunes fui a una plaza y Juan le tira la pelota a Benja (su hijo) para jugar, y empezaron a hablar. Pasaron quince minutos y yo con mi humor ácido me acerco y le digo “si lo vas a secuestrar, hacelo ahora que te estoy viendo”. A la hora y media, él me agregó en Facebook”.

Y si bien los primeros pasos de encare fueron a través de esa red social y donde Angie le remarcó de entrada que era una chica seria y no de una noche, ya que el muchacho, al parecer, estaba soltero y era habitué de las citas por la aplicación de Tinder. ¡Pero tuvo un final feliz!

“Él venía picoteando, era muy de Tinder. De hecho, en las conversaciones de Facebook, hay un renglón que dice vos sos una mujer seria, como tanteando mi situación de dama como vos no sos de una noche y nada más. Y yo le dije sí, soy seria”, contó.

“Ahí empezamos. El es un par. Es un montón encontrar un par. Siempre eran muy dispares mis relaciones y, por lo general, era más lo que daba que lo que recibía. Desde que estoy embarazada el negocio se me dio vuelta. Igual, me gusta mucho mimarlo y soy de preparar el desayuno de los dos todas las mañanas”, confesó Angeles.

Fue luego de las palabras de la actriz que la producción le puso al aire un saludo de su novio y padre de su futuro hijo. “Te amo mucho, estoy muy feliz y orgulloso de la familia que hemos formado y de la que se viene. Te deseo toda la felicidad del mundo, porque te lo merecés por como sos con todos los que te rodean”, expresó Juan.

Luego de escuchar a su pareja, Balbiani comentó: “él está acá, en el programa, pero se la quería perder. ¡No le quedaba otra! Con mucha seriedad. No está acostumbrado a esto, pero me encanta que no le guste. Él me ancla, pero al principio le costó mucho entender”.

“Cuando empezamos a salir estábamos en Pampita Online en Telefe e hicimos una sección de novela con Diego Ramos dónde nos besábamos y recuerdo que llegué a casa y me dijo “te acaba de besar otro tipo”. Y fue como que no lo entendía. Es como que nosotros vivimos otra realidad. Él lo fue entendiendo y yo me fui calmando”, cerró Angie.

Fuente Paparazzi