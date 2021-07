Si bien desde que está en pareja con Fernando Burlando se caracterizó por lucir prendas y accesorios de importantes marcas, con la exposición y participación en distintos programas Barby Franco se ve obligada a renovar sus looks a diario y para eso, lejos de quemar sus prendas personales, suele utilizar lo que le envían distintas marcas.

Además, como influencer, suele hacer canjes o comercializar posteos y publicidades donde no solo le pagan sino que, también, le regalan productos de indumentaria y calzado, entre otros rubros. Sin embargo, y a pesar de suponerse que tiene un vestidor que rebalsa y dónde ropa es lo que menos le falta, la modelo sorprendió con una confesión.

Detrás de cámara, y antes de empezar a grabar Pampita Online donde participa como panelista, Franco se puso a charlar con sus compañeros y fue en ese marco en el que la participante de La Academia fue grabada mientras le contaba a Pablo Muney sobre una compra personal que había realizado.

¿Qué adquirió Barby? “Me compré estas botas negras a 3000 pesos, más 500 que me costó el envío”, se la escucha a la ex azafata de Guido Kaczka comentarle al periodista, quien rápidamente le encontró el negocio a la situación y le dio una idea para que la próxima Barby no las tenga que abonar.

Me compré estas botas negras a 3000 pesos, más 500 que me costó el envío… ¡y no es canje! En realidad me las compre por Mercado libre para el pole dance”, explicó la modelo.

“Sabías que si le hacemos publicidad al tipo le compran todos si le publicamos esto en Mercado libre. Y que si hacemos eso que te regalen varias. ¡Pediles blancas!”, le recomendó su compañero mientras Barby, chocha con su compra, las mostraba.

“Son baratas. No es tanto… ¡y no es canje! En realidad me las compre por Mercado libre para el pole dance. ¡Blancas también pueden estar buenas! Son lindas y tienen onda”, lanzó Franco mientras se reparte entre el programa de su amiga Carolina Ardohain, su participación en Bienvenidos a Bordo y los ensayos de Showmatch.

Sin embargo, feliz con su nueva adquisición y lejos de esperar al baile del caño, Barby estrenó antes de lo pensado sus botas negras. Es que luego de lucirlas en el living de KZO las usó en el duelo de La Academia cuando bailó cumbia. Casi, casi, que ya amortiguó el gasto…

