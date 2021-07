En la noche del martes, Florencia Peña siguió atenta el partido de Argentina-Colombia. Durante los penales, escribió un pícaro tuit donde opinó sobre el Dibu Martínez. Sin embargo, le llovieron las críticas e insultos. Molesta, respondió en la red social, pero también aprovechó su programa para hacer un contundente descargo.

Todo ocurrió cuando el partido se definía por penales. La actriz bromeó acerca de los dichos del arquero de la Selección Argentina que, mirando fijo al jugador colombiano que estaba por patear pelota, le dijo “mirá que te como”. “Si Dibu te habla así en los penales, imaginate en la cama”, escribió con picardía.

Pero su comentario no pasó inadvertido y al parecer tampoco le pareció simpático a algunos usuarios que comenzaron a insultarla. Fiel a su estilo, Peña no lo dejó pasar y respondió por la misma vía: “No se confundan conmigo. Yo no soy put…, soy putís…”.

Sin embargo, este miércoles retomó el tema e hizo un contundente descargo en el aire de “Flor de Equipo” (Telefe). Todo comenzó cuando hablaban del ataque que recibió una mujer platense por parte de una expareja. El hombre fue hasta la puerta del edificio donde ella vive y escribió con aerosol: “La pu… del noveno”. Según puede verse en las cámaras de seguridad también intentó iniciar un incendio.

Esto le valió muchos malestares a la víctima que contó que este es el cuarto ataque que recibe y que por este motivo los vecinos, el consorcio y la inmobiliaria quieren echarla del lugar.

En pleno debate, la conductora cuestionó: “El Estado debería intervenir porque como la víctima no puede hacer nada al respecto, tampoco el edificio tiene que tolerar que venga un loco y le prenda fuego todo”.

Acto seguido reparó en las pintadas y reflexionó: “El nivel de impunidad de ese tipo es enorme. (…) Está poniendo ‘pu… del noveno’. Está poniendo el departamento con el piso. Además de un violento, es un idiota”. A lo que Nancy Pazos agregó: “Y desde un lugar arcaico. Es una palabra que los chicos de hoy no usan, eso de decirles ‘pu…’”.

La conductora contradijo a la panelista y expresó: “Si la usan. Hay que vaciarles un poquito la cabeza, porque nosotros hablamos de ‘los jóvenes, los jóvenes’. Yo ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200 mil insultos. Hay que erradicar esa palabra o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tuje”, cerró.