Una situación tragicómica se volvió tendencia en las redes sociales de la mano de un usuario que decidió compartir con la comunidad tuitera su experiencia culinaria. El hecho ocurrió en la ciudad de La Plata y tomó una notoria trascendencia luego de que un vecino de Parque Castelli estallara de furia en Twitter por hacer una compra mensual en el supermercado y notar que en el paquete de papas fritas que había adquirido le había tocado una papa “peronista”.

“Soy separado, y justo tenía a mis hijos esta semana, así que fui a un hiper de la Ciudad para hacer la compra mensual. Entre todo lo que compré, traje a mi casa una bolsa grande de papas con formas. En principio, por lo que ví, eran caritas”, contó Javier en relación a la tradicional forma en que son diseñadas.

Sin embargo, entre el contenido total del paquete, notó algo que le generó incomodidad: “Veo la fuente, y la verdad, no podía salir de mi asombro cuando vi esa papa con la forma de la V de la victoria peronista”, señaló con estupor.

El usuario indicó que tuvo que ver “dos y tres veces la bandeja para poder creerlo”, ya que estaba convencido de que se trataba de la forma de los dos dedos en “V”.

“Al principio me sonreí, luego pensé que no estaba bien que indirectamente le introduzcan a los niños una simbología sea cual fuese. Me terminó pareciendo algo desagradable y de mal gusto, no por el sabor, claro”, concluyó Javier.

La indignación de este internauta por las papas fritas de la bolsa repercutió rápidamente en Twitter, donde abundaron las bromas entre los distintos usuarios que consideraron que estaba exagerando. Otros, le consultaron sobre si finalmente se las sirvió a sus hijos o las desechó.