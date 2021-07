Después del dictamen favorable al presidente Alberto Fernández que emitió este miércoles el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), las redes sociales se poblaron de memes ante la resolución y la insólita argumentación de la titular del organismo, Victoria Donda.

La funcionaria concluyó que el mandatario no incurrió en el delito de discriminación al decir que “los mexicanos vienen de los indios y los brasileños de la selva”.

La reacción en las redes sociales fue inmediata, y entre los que se pronunciaron estuvo el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión: “¿Sigue abierto el INADI? Voy a presentar proyecto de Ley para cerrar ese kiosko (sic)”, escribió.

Menos mal que la final de la Copa América se juega sin público…, si no, dónde dejábamos los barcos en medio de la selva?

jajajaja, Donda no me puede decir nada porque ya dictaminó que el Pte. no discriminó cuando dijo la burrada.

— Rodo (@RodoTeEscribe) July 7, 2021