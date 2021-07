Para hablar de su vida privada, su carrera en el mundo de la música y sus proyectos como artista del trap, Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, estuvo presente en el living de Los Mammones para también someterse a las divertidas preguntas de su conductor, Jey Mammón.

Además de hacer un repaso por sus canciones, sus momentos sobre el escenario y sus palabras en diversas entrevistas, la cantante recordó cómo fue el día en que grabó su videoclip con Jimena Barón, con quien hizo la canción Quién empezó que se convirtió rápidamente en un éxito.

Todo comenzó cuando la jurado de La Academia le envió mediante la producción un video en modo selfie en donde contó una parte del “desplante” que le hizo Cazzu al momento del rodaje, para que Julieta completara qué fue lo que sucedió.

“Hola Cazzu, amiga de mi corazón. Tengo una anécdota de cuando hicimos una canción juntas. Día de rodaje, todo un caos, empezamos a grabar y Cazzu venía más tarde, obviamente empecé yo para no tenerla todo el día grabando, pero había mucho para hacer”, comenzó explicando Barón.

Asimismo, anticipó el conflicto entre ellas: “Finalmente ella llega, y ponele que a las dos horas me dice ‘che, ¿faltará mucho acá?’, y bueno… le respondí que sí, es un videoclip, pero le pregunté por qué me lo decía”.

No obstante, la artista del trap dejó entrever que no se acordaba de aquella situación y se animó a justificarse de antemano: “Eso no fue culpa mía, seguro. Creo que tenía que hacer algo, ¿no?”

“Tenía un vuelo, me tenía que ir a Europa y me fui”

En ese contexto, ya entre risas, Jey Mammón le aclaró que tenía que viajar al Viejo Continente porque ya tenía un vuelo reservado para dentro de unas horas. Y, no pudiendo contenerse, Cazzu apuntó: “Es verdad, ¡tenía un vuelo! Ah, pero ¿tenía que ir a Europa? Mirá. No me acuerdo de nada, me olvido de muchas cosas, me preocupa”.

Sin embargo, dejó a la vista que cumplió con sus obligaciones previamente pactadas, por lo que dejó a Jimena Barón sola en pleno rodaje y continuaron tiempo después con las grabaciones del videoclip, el cual ya superó las 24 millones de reproducciones en YouTube.

Fuente Paparazzi