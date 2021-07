Un kilo pesa un kilo. Un metro mide un metro. ¿Y un peso vale un peso? En todos los países del mundo sí. Pero en Argentina, siempre tan original, la respuesta es diferente. Eso se debe a que en nuestro país el metal con que están hechas las monedas es más valioso que el precio que representan. Si vendés una moneda como metal, cada peso vale 2,20.

Esta semana que pasó los chatarreros compraban el kilo de bronce a $550. Si tenemos en cuenta que con 1000 monedas de $1 representan cuatro kilos, la respuesta es muy sencilla. Por cada mil monedas, el chatarrero puede darte $2200 en billetes. Una ganancia del 120 % en apenas minutos.

Se trata de un negocio ilegal, ya que el código penal castiga con prisión de 1 a 5 años a aquel que rompa o altere la moneda de curso legal. Pero es una muestra muy gráfica de lo grave del proceso inflacionario que vive la Argentina.

Este es un problema muy nuestro. No hace falta comparaciones con Europa. El 15 de julio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación del mes pasado. Los especialistas adelantan que rondaría el 3 %. En consecuencia, la inflación de junio será doce veces superior a la del promedio de los países Latinoamericanos (con excepción de Venezuela).

Incluso hay países sudamericanos en donde los precios bajan. Por ejemplo en Ecuador, el mes pasado hubo una deflación del 0,18 % y en Colombia la inflación bajó 0,05 %. Pero a Bolivia no le fue tan mal con un alza de apenas 0,01 %. Ni a Chile o Paraguay en donde los precios sólo aumentaron 0,1 % o 0,4 % respectivamente.

Entrevistamos al economista Marín Tetáz para aclarar algunos aspectos de este tema.

– Están vendiendo monedas por metal. Esto es como un auto que no funciona y lo venden por chatarra. ¿No funciona la moneda?

– Efectivamente. Vos pensá que una moneda de un peso vale menos que una centésima parte de un dólar. Entonces una moneda que casi no tiene valor y en consecuencia empieza a cotizarse más por el propio metal que lo contiene.

– Así como la fiebre eso puede significar que tenés COVID, cuando las monedas se venden por metal ¿Que es lo que eso quiere decir?

– Es la confirmación de un brutal proceso inflacionario. Eso también se ve en Venezuela cuando para comprar un café necesitás pagar con con varios fajos de muchos billetes. Casi que podés empapelar una habitación billetes y gastas menos que lo que te sale el papel de empapelar. Lo mismo pasa acá y es consecuencia de que el peso argentino ha perdido más del 99 por ciento de su valor.

– Además de los evidentes como el aumento de los precios, la baja de los salarios, que otra consecuencia tiene la inflación

– Un montón. Pero uno muy importante es que se pierde la noción de los precios. Cuando la inflación es muy alta eso le da mucho margen al que es carero. Porque en un escenario de estabilidad vos sabés cuánto cuestan las cosas. Y entonces no me podés robar. Pero no sólo te roban los comerciantes, también te puede robar el gobierno. Un ejemplo muy claro son los sobreprecios en los alimentos o servicios que compra el estado.

– En otros países ¿Cómo se vive este mismo fenómeno?

– No se vive porque no hay inflación. En latinoamérica vos podes buscar en experiencias de centroderecha como Chile o de centroizquierda como Bolivia y vas a ver que no hay inflación. Y en cualquier otra parte del mundo vas a ver que no hay inflación. Resolvieron el problema. Quedan sólo 10 países con inflación en el mundo. Eso quiere decir que desde el punto de vista técnico sabemos lo que hay que hacer.

– ¿De quién es la culpa?

– De la política. Cuando emite moneda sin en forma descontrolada. Es un claro problema de los gobiernos que se financian sin impuestos, para no pagar los costos políticos. Entonces en vez de cobrar impuestos y nos aplica el “impuesto inflacionario”. El año pasado se imprimieron con la maquinita dos billones de pesos. Dos billones, con doce ceros. Esa montaña de dinero es determinante para hacerle lugar a la inflación.