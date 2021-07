La conmocionante vuelta de Jorge Rial a la actividad profesional coincidió con un rumor que también generó alto impacto: según esa versión, su hija Morena podía sumarse a la televisión como panelista de Los Angeles de la Mañana, el programa que conduce Angel de Brito, nada más y nada menos que su más acérrimo y enconado enemigo.

Rial debutó este lunes como conductor de Argenzuela, en Radio 10. Va de lunes a viernes desde las 17:30 y se trata de su regreso al trabajo tras el resbalón que resultó Tv Nostra, el programa que duró apenas 47 días al aire de América. Allí habla de cuestiones políticas y de actualidad siguiendo, de alguna manera, la línea editorial de la emisora: una mirada mas bien blanda con el gobierno y un tono mucho más crítico para la oposición.

En el puñado de semanas que pasó alejado del laburo, Rial se refugió en su cuenta de Twitter tras un par de días de silencio absoluto. Desde esa trinchera, uno de sus apuntados fue De Brito, con quien se enfrascó en una nueva batalla de la guerra que libran hace mucho tiempo. Incluso, “Angelito” fue mucho más contundente y consideró que Rial “no tiene vergüenza” cuando califica a LAM como el ejemplo más claro de la “carnicería que es la tele”.

Pero a LAM podría ir su polémica y controversial hija Morena. Varias veces De Brito coqueteó con esa chance que algunos -no pocos- consideran un golpe bajo para el ex conductor de Intrusos, y esta semana fueron la misma muchacha y su abogado quienes jugaron con esa chance. Paparazzi fue a buscar a Rial a la salida de la radio, y el periodista mostró una actitud ambigua.

“Es mayor de edad More, no tengo ningun problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien. Angel es hombre, Morena es mujer. Uno es periodista, la otra no. ¿Cómo no voy a diferenciar?”.

Primero, no se detuvo ante la requisitoria del reportero Alejandro Carra. Como esos actores que pretenden eludir a la prensa tan criticados por el mismo Rial en su momento, siguió caminando ante las preguntas. Sus respuestas iniciales fueron gestos: algo así como un signo de pregunta, y un pulgar para arriba como símbolo de aprobación fueron sus “respuestas” iniciales.

Pero cuando llegó al auto no le quedó otra que frenarse, enfrentar la cámara, y hablar. “Es mayor de edad More, no tengo ningun problema. Todo lo que mi hija quiera hacer, dentro de la legalidad, está bien”. Cuando la pregunta fue si sabe diferenciar a Angel y a More por sus reiterados enfrentamientos con el conductor de LAM, contestó “Angel es hombre, Morena es mujer, uno es periodista, la otra no… ¿Cómo voy a saber diferenciar?”. Y ahí se fue, perdido en la noche de Buenos Aires, con rumbo a su domicilio, algo así como la embajada de Argenzuela en nuestro país.

IMAGENES: ALEJANDRO CARRA

Fuente Paparazzi