Flor Vigna habló de su situación sentimental, luego de su separación de Nico Occhiato. Tras los rumores que la vinculan con el streamer Martín Perez Di Salvo, más conocido como Coscu, la bailarina salió a desmentir y aclarar que conoce a Coscu, pero que tiene nada con él.

Recordemos que hace unos días habían fuertes rumores e indicios que vinculaban a Flor con Coscu. Podía verse en las redes de Flor muchos likes y comentarios de Martín. Además, apareció un video en dónde se veía a el streamer que informaba a sus seguidores que se encontraba en una relación.

Sin embargo, Flor, en un móvil de La Previa de La Academia dio mayores detalles respecto a su situación sentimental “Me gusta alguien mucho, que jamás se los voy a decir, así que no hay ojos para otra persona” y aclaró: “Más alla de que Coscu sea un número uno y sea increíble en lo que hace y todo, no pasa nada”.

Luego ante la pregunta si la relación era sólo virtual, algo que ella había indicado hace un tiempo atrás, dudó en responder dejando entrever que la relación va más allá. Tras la insistencia en la entrevista por conocer el nombre se du actual pareja Flor respondió: “No voy a decir nada chicos”. “Me gusta uno, y me gusta ese sólo”.

La bailarina no dio mayores detalles sobre su flamante relación, aseguró: “A mí me gusta flashear con una sola persona… irme a soñar con una sola persona. Y después si es un pelotu… bueno. Capaz te haces toda la fantasía y después, al final… no funciona”.

Además, Flor fue contundente al ser cuestionada por las veces que desmintió otras historias de amor que, con el tiempo, terminaron por confirmarse: “Es cierto que cuando tenés algo que es sagrado o un amorcito, no lo vas a traer acá. No voy a decir nada”.

La actriz para cerrar agregó: “ A mi me pasa que me han descubierto todos los amores que tuve y después una se siente medio mal. Capaz la gente en la calle te pregunta buena onda ‘¿cómo vas con tal…?’ Y una todavía está con su corazoncito entendiendo la situación y te sentís medio fracasada en el amor. Sale una relación a la luz y después tal vez no funciona”. “Está todo súper verde, no nos podemos ver tanto. Pero me gusta él. ¿Qué le voy a hacer?”.

Fuente Paparazzi