A poco más de un año de alejarse de los medios para ingresar en una clínica de rehabilitación para superar su adicción a las drogas, Marcelo “Teto” Medina reapareció en las redes y compartió su felicidad, no solo por superar esa dura etapa de su vida, sino de haber estudiado y obtenido un título.

“Quiero compartir con ustedes mi certificado como Operador Socioterapeutico especialista en Adicciones. Me hace ser cada día más feliz. Encontré algo que me apasiona y me hace ser cada día un poquito mejor”, anunció en facebook el ex integrante de Videomatch junto al diploma.

Y fue en esa misma red social en la que Medina fue publicando distintos mensajes motivadores a lo largo de la pandemia, y que al mismo tiempo le fueron de ayuda para salir adelante, tales como, “el servicio es recuperación. Muchas veces puede que alguien nos pida ayuda, y ahí es cuando tenemos que recordar que ayudar a los demás también es ayudarnos”.

Dejando atrás esa etapa oscura que formó parte de su vida por varios años, el Teto (apodo con el que se lo reconoce artísticamente) disfruta de un presente que dista bastante de aquel comunicador que padecía de adicciones. Por el contrario, logró salir adelante en ese aspecto y hoy trabaja asistiendo a otros que atraviesan algo similar a lo que él pasó.

“Cuesta pedir ayuda. Lo viví en carne propia”, confesó Medina en diálogo con Silvestre de noche recordando el episodio del 2019 cuando tuvo que ser internado por un fuerte cuadro de depresión y agregó: “Ahí me decidí a estudiar esto y a profundizar sobre el tema”.

Y siguió: “Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Contamos nuestro testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Estoy entusiasmadísimo con esto, porque a partir de esa vivencia me involucré más”.

Con una imagen que refleja el cambio interno, más allá de lo estético y de mostrarse sonriente y alegre, Marcelo encontró un nuevo camino en su vida que le resulta gratificante: Ayudar a otros a superar y atravesar lo que el pasó, mediante reuniones terapéuticas que organiza con miembros de la comunidad para que puedan expresar sus miedos y dificultades.

