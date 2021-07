Como conductora de Implacables, Susana Roccasalvo es la encargada tanto de presentar las entrevistas como de cerrar las notas cada vez que regresan al piso. Y fue luego de poner al aire una charla que mantuvo el notero del Nueve con Jimena Baron que se generó un debate en el estudio al volcar las distintas opiniones sobre el bajo rendimiento de Showmatch.

Ya que la intérprete de La Cobra es parte del jurado de La Academia, su palabra fue motivo suficiente para darle pie al panel del programa de espectáculos para exponer sus diferentes puntos de costa en cuanto al formato y los encargados de dar las devoluciones.

“Lo que creo, como simple opinión de espectador, es que como cantante Jimena está espectacular, pero que, como jurado, le falta todavía. No encuentra el lugar. Esas cosas que tenían los grandes jurados que hemos visto pasar por ese certamen. Ella y Piquín pasan como...”, manifestó Pampito.

Por su parte, Daniel Gómez Rinaldi opinó al respecto, “lo que le falta al programa es estelaridad. Antes hablábamos de Moria, de la pelea de Carmen Barbieri, de Laura Fidalgo. Acá no hay estelaridad y hay chicos que decimos… ¿quiénes son? Pampita salió campeona de una edición. Hoy alguien que se enfrenta a Lizardo Ponce no me importa, si con Moria o Carmen”.

Y siguiendo con su análisis en cuanto al bajo rating del programa de Marcelo Tinelli el periodista agregó, “todo bien con Lizardo, colega divino, pero no me importa alguien que se enfrente con él o que digan, acá está tu novio. No me sumó, sí me interesa conocer la pareja de Moria Casan. ¡Falta estelaridad!”

“Si, pero ¡El barro con gente con trayectoria!”, lanzó la conductora luego de escuchar a su panel señalando la falta de figuras en el certamen de Showmatch.

Pidiendo la palabra, la panelista Naiara Vecchio se sumó al debate y lanzó: “La pelea ya no suma, porque hoy las personas que están viendo un programa ¡Quieren divertirse!”. Interrumpiendo a su compañera, Pampitó acotó: “No estoy de acuerdo, al contrario ¡Para mí le hace falta barro al programa!”

Si bien hasta ese momento había guardado silencio y se había mantenido al margen de las críticas hacia La Academia, Roccasalvo no pudo contenerse y luego de escuchar las distintas posturas de su equipo y lo último expuesto por su panelista, desmereciendo la carrera artística de los jurados, cerró: “Si, pero ¡El barro con gente con trayectoria!”.

Fuente Paparazzi