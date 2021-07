En los últimos días, gracias al avance y a la masividad que tienen las redes sociales hoy en día, se viralizó un video de Diego Maradona Junior besando en la boca a su hijo, el cual generó un fuerte repudio en los usuarios como así también en diversos personajes del mundo del espectáculo que se hicieron eco de esta situación.

Y es aquellas imágenes viajaron de Italia a Argentina en cuestión de segundos y se creó un fuerte debate sobre la manera en que le dio un beso al pequeño, aumentando cada vez más la polémica cuando su esposa, Nunzia Pennino, decidió hacer lo mismo para bancar a su pareja.

Asimismo, quien criticó la actitud del hijo del Diez fue Cinthia Fernández, por lo que, en un audio para Los Ángeles de la Mañana, Nunzia dejó en claro su punto de vista y apuntó duramente contra la panelista.

“La verdad que antes quería hablar del tema, pero ahora no tengo más ganas de alimentar todo este asco. La verdad que es un asco”, comenzó disparando la esposa del exfutbolista.

Además, se mostró sorprendida por la cantidad de mensajes y duras palabras que le llegaron: “No lo entiendo. Defienden a la mujer, hacen fuerza entre las mujeres y a mí que soy una mamá, me critican por darle un beso a mi hijo. Nos acusaron muy gravemente, a mí y a marido”.

“Piensen lo que quieran, acá en Europa hacemos esto por costumbre y siempre voy a ir por la vida besando a mis hijos con mucho cariño, como lo hizo mi marido, porque fue un beso muy cariñoso”, continuó seria en su mensaje de voz.

“Piensen lo que quieran, acá en Europa hacemos esto por costumbre y siempre voy a ir por la vida besando a mis hijos con mucho cariño”

Por otro lado, criticó a Fernández, quien había pedido “que alguien haga algo”, y dejó muy en claro que le “daba mucho asco” Diego Junior y sus acciones. “Esto no es normal, me da mucho asco este tipo. Asco, asco, asco”, había escrito la angelita en su cuenta de Twitter.

Por lo que, ante esas palabras, Pennino reaccionó: “No tengo ganas de alimentar este tema de tan bajo nivel. Lo que dijo Cinthia de mí no lo escuché ni lo ví, porque no me va a interesar, de una mujer así no me interesa nada. Le gustan los escándalos y yo soy otro tipo de persona”.

Fuente Paparazzi