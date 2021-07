“El monstruo atroz ya está en prisión”, dice el ex novicio Ángel Alustiza a TN.com.ar. Es la misma sensación que también comparten las otras víctimas del cura Agustín Rosa, que fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante ante un tribunal que tomó en cuenta cada una de sus palabras.

Ahora, mientras muchos respiran aliviados por la sentencia, otros lo ven como un punto de partida para avanzar con más denuncias. “Recibir el ‘yo te creo de la sociedad y de los jueces´ nos anima a seguir luchando”, sostiene Yair Gyurkovitz.

En un juicio histórico la justicia salteña condenó al líder del Instituto Religioso Discípulos de Jesús San Juan Bautista a doce años de prisión efectiva en la Unidad Carcelaria 1 del Servicio Penitenciario provincial.

Las víctimas tuvieron que pasar cinco años de presentar pruebas, testimonios, someterse a pericias psicológicas, viajar tantas veces desde sus lugares de origen con el único fin de ver a Rosa tras las rejas.

Ángel Alustiza declaró que ingresó a la comunidad en 2009, a los 14 años. Sostuvo que fue abusado por el sacerdote Nicolás Parma en Puerto Santa Cruz y abusado en 2013 en Salta, por Rosa Torino, tras acercarse a contarle sobre los hechos del sur. Al pedirle ir al médico, por supuesto varicocele, el sacerdote se negó y le explicó sobre la enfermedad. El imputado lo invitó a pasar a su habitación, donde lo sometió a tocamientos. Le dijo luego que estaba todo bien y que no contara nada de lo ocurrido. La misma metodología la aplicó con el ex novicio Yair Gyurkovitz.

“Yo estaba lavando los platos y él pasaba por detrás y me rozaba. Yo pensaba que era mi imaginación, luego comencé a sentir vergüenza y culpa”, relató la ex monja Valeria Zarsa sobre el comienzo de los abusos sexuales que sufrió por parte del sacerdote. “Decía que las mujeres no servían y yo intentaba demostrarle que no. Para mí todo lo que decía él era palabra santa”, recordó Zarsa, quien en 2018 denunció al sacerdote por episodios ocurridos cuando ambos vivían en México.

En ese contexto de abuso y sometimiento, Zarsa se enteró de casos de “jóvenes que eran encontrados en la cama con Rosa”.

Agustín Rosa recibía donaciones en México y en la Argentina. Se duda de su procedencia. (Foto: El Tribuno)

“Cuando él me gritaba yo solía quedarme tranquila, pero esa vez exploté en llanto. Ahí me dijo que me calmara, él decía que era muy común que en los conventos haya juegos sexuales, que si sabía de algo que los mande a hablar con él”, relató la ex monja. Tras esa discusión el sacerdote se mudó a México, y se llevó a Zarsa para que atendiera su casa. “Rosa quiso probarme un cinto del hábito y apoyó su cabeza en mis pechos, yo lo saqué de mala manera y me fui”, recordó la mujer, cuya madre superiora “sólo guardó silencio” al enterarse de la situación.

“Muchas personas se van a despertar y darse cuenta de lo que hizo”, dice Alustiza a la espera de nuevas denuncias. Él y Gyurkovitz deberán declarar en octubre en el juicio contra el sacerdote Nicolás Parma de la misma congregación. “Son más los sacerdotes abusadores. En 2015 más de hubo más de cincuenta víctimas se acercaron a denunciar que habían sido abusadas”, sostiene Juan Bo, ex hermano del Instituto Religioso y testigo en la causa.

“La justicia nos escuchó y creyó, empezamos a sentir que podemos empezar a cerrar una etapa muy dura”, dice Alustiza. “Siento mucha felicidad y emoción por el proceso personal de nosotros, lo que vivimos cada uno, lo que costaron estos cinco años”, agrega Gyurkovitz. “Basta de tanta impunidad, de tantas mentiras, de tantas amenazas, todo lo que pasamos valió la pena”, finaliza Zarsa.

Fuente TN