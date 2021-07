Se hizo pasar por un amigo y le dijo que había cambiado de número.

Una docente de 53 años, domiciliada en la calle 9 de Julio prolongación del barrio Vicente Placente de la ciudad de Bandera, departamento Belgrano, recibió un mensaje de texto en su celular anteayer, minutos antes de las nueve de la mañana. “Hola N… (primer nombre de la mujer), buenos días, este es mi nuevo número de contacto, puedes agendarme y eliminar el contacto anterior. Soy G. G. (coloca su nombre y apellido)”. El número tenía la característica de Buenos Aires y el que escribía supuestamente era uno de sus contactos agendados y su amigo. La mujer agendó el número y confirmó que el de la foto de perfil del Whatsapp era su amigo.

Seguidamente, la docente y su amigo G., con su “nuevo número”, intercambiaron otros mensajes de texto, hasta que alrededor de las diez de la mañana recibió un llamado de teléfono del mismo número. La voz masculina le dijo que era G.G. y que tenía un inconveniente para pagarles a sus empleados y que estaba en la zona rural. En este sentido, el sujeto le pidió por favor que hiciera una transferencia de 200 mil pesos a un número de cuenta de uno de sus empleados y que al regresar del campo, donde tendría un establecimiento agrícola, pasaría por su casa y le devolvería todo el dinero.

Durante la comunicación telefónica, la educadora escuchó ruidos y la voz salía entrecortada, aunque en ese momento no le llamó la atención. Tras cortar la llamada, el hombre le envió un número de cuenta bancaria para que realizara la transferencia.

La docente no dudó en darle una mano a su amigo. Se trasladó hasta la entidad bancaria de Bandera y realizó una transferencia de cien mil pesos.

Seguidamente, le pidió a un amigo de su familia que le transfiriera los otros cien mil pesos, los que iban a ser devueltos en pocas horas.

El tiempo pasó, llegó la noche y su amigo no apareció por su casa.

La docente trató de comunicarse con el nuevo número que le había pasado su “amigo”, pero ya la había bloqueado. Ante esta situación, la mujer llamó al número original y se comunicó con el verdadero G.G., quien le manifestó que no había cambiado de número, que no se había comunicado con ella durante toda la jornada y que tampoco le había solicitado ninguna transferencia de dinero.

De esta manera, la docente comprobó que había sido víctima del “cuento del tío”, a través de un engaño telefónico, y realizó la denuncia policial.

“Es la décima persona a la que la estafan”

Durante la comunicación telefónica que la docente mantuvo con su amigo, este le manifestó que no era la única persona a la que habían estafado invocando su nombre y diciendo que había cambiado de número para concretar el engaño. “Creo que es la décima persona a la que le hacen una estafa invocando mi nombre”, le habría manifestado G. G.

La mujer sufrió una crisis de nervios al conocer que había sido víctima de una estafa, no solo porque se apoderaron de sus ahorros, sino también que involucró a un amigo de su familia, quien aportó los otros 100 mil pesos.

La damnificada realizó la denuncia policial en la Comisaría Nº 21 y la fiscal Alejandra Sobrero ordenó que se investigara sobre las transferencias de dinero y el número telefónico desde donde se realizó la estafa.