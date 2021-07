Divertida como se suele mostrar en Polémica en el bar donde, además de opinar de los distintos temas que tocan en vivo, deslumbra con sus sensuales looks, Gladys La Bomba Tucumana mandó al frente a Matías Alé con una inesperada confesión.

Indagado por Mariano Iudica sobre su soltería, el actor reconoció que no pasó de largo la oportunidad de piropear a la cantante: “Le dije recién que está re linda”, lanzó. A lo que Gladys agregó, sin filtro: “Les tengo que contar una cosa, tengo que hacerlo público acá, ya mismo y a vos Mariano específicamente que sos el conductor”.

“Me acaban de tirar los galgos asi de una alguien que está acá y que no es Chiche Gelblung. Me tiraron los perros varios, por allá y por allá (señalando a distintas personas, una de ellas sería Gustavo Sofovich)”, continuó. Y cerró: “Éste (por Ale) de una me invitó a salir”.

fuente: ciudad magazine