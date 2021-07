Si uno sospecha que está siendo engañado por lo general no se sorprende mucho si esto se llega a confirmar. Pero lo que le pasó a este joven es realmente digno de una película cómica.

El protagonista de esta historia no solo descubrió que su novia le era infiel si no que lo engañaba con una mujer, y no cualquiera, ¡con su prima!. El episodio fue revelado por una TikToker, Ángela Yarley que mostró los mensajes que iba escribiendo Julián, el joven engañado.

A través de capturas de pantalla de los textos, y su imagen deformada con un filtro, la chica fue explicando que el joven se enteró de casualidad de lo que estaba sucediendo.

La historia comenzó así. Su novia había salido con sus amigas, cuando lo llamaron para que la fuera a buscar porque había tomado demasiado. La llevó a su casa, y notó que estaba muy pendiente del celular. En un descuido lo pudo mirar y vio un extraño mensaje que decía “Te amo”, y no lo había enviado él, pero ni se le ocurrió que su novia le era infiel.

Como reconoció a la emisora del mensaje, porque era nada menos que su prima, pensó que era un tema de amistad, y no sospechó nada. Pero luego le enviaron un mensaje anónimo, con una foto de su novia y su prima besándose.

Incluso ante esta evidencia, Julián le restó importancia, hasta que finalmente se enteró de que mantenían una relación desde hacía siete meses. El joven enfrentó a su novia, quien terminó decidiéndose por su prima, y terminó el noviazgo, y hasta lo bloqueó.

“Da más risa que pena”, fue la triste conclusión de Julián cuando confesó que su novia le era infiel. La historia se viralizó y consiguieron más de un millón de reproducciones.

(Fuente: la100.cienradios.com)