Desde hace varios años atrás, cuando explotó el escándalo entre La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita, se creó un ambiente tenso entre los protagonistas de esta historia en la que se involucraron los fanáticos de ambas modelos que comenzaron a atacar duramente a la “rival” mediante las redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto la actriz como la conductora de Pampita Online lograron establecer sus relaciones sentimentales a tal punto que Eugenia se convirtió en madre en dos oportunidades junto al actor chileno, mientras que Carollina Ardohain aguarda la llegada de su primera beba junto a su esposo, Roberto García Moritán.

Pero parecía ser que el recelo y la molestia de lo sucedido en aquel famoso motorhome con la manta de Nepal y la palta que desató una fuerte polémica, aún no sana en algunas amistades de Pampita y fue la mismísima Angie Balbiani quien decidió hablar del asunto.

Invitada al ciclo de Los Ángeles de la Mañana, la ex Redelde Way habló sobre su propio embarazo, su relación con la modelo y su vínculo con Vicuña; pero al hablar sobre La China dejó en claro que se cruzó en pocas oportunidades y que su trato no es el mejor.

“Yo compartía confitería porque ella hacía Rincón de Luz y yo hacía Rebelde Way. Ella tenía seis años, y después no la vi nunca más y obviamente pasó al otro lado de la grieta durante el conflicto con Pampita, como Isabel Macedo que también pasó al otro lado, con quien también trabajé”, explicó Angie recordando el escándalo que vivió Carolina con Macedo cuando la acusó de querer “robarle al marido”.

No obstante, al dar su opinión sobre cómo es Suárez y cuál es su relación, se limitó a guardarse sus palabras y sus pensamientos, pero deslizando duramente de que se convirtió en una enemiga: “Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina y sé que conviven con ella”.

Además, filosa, agregó: “Entonces, si supiera que era otra la situación y no hubiera hijos, te digo una opinión, pero prefiero guardármela”. En ese contexto, fue el conductor Ángel de Brito quien le remarcó que sus palabras “empeoraban las cosas”, y para justificarse, Balbiani explicó su enojo con La China: “Tiene que ver más con mi espíritu leonino”.

“Es decir que si yo soy amiga tuya y alguien se mete con vos, por más que vos hayas matado a alguien, para mí vos tenés razón”, concluyó, dando a entender que oficialmente hubo una gran rivalidad entre Pampita y Eugenia.

