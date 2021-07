Durante el período de cuarentena obligatoria, Jimena Barón tomó la decisión de mudarse a la casa de Daniel Osvaldo en donde además de compartir tiempo de calidad con su hijo Morrison, apostaron nuevamente por la relación que trajo como consecuencia escándalo en los medios y durísimas críticas hacia la cantante.

Y es que la actriz había declarado tiempo atrás que su vínculo con el exfutbolista había sido turbulento, por lo que al intentar nuevamente recomponer su amor se vio envuelta en una ola de enojos por parte de sus fanáticas.

Asimismo, para alejarse de estos reclamos, decidió escapar durante varios largos meses del mundo virtual y fue durante ese tiempo en donde entabló un noviazgo con el Tucu López, con quien rompió seis meses después.

Pero ahora, la jurado de La Academia prefiere mantener ocultos sus romances y desde su relación con el locutor no oficializó con ninguna persona a pesar de que se supo que está comenzando algo nuevo con “alguien de bajo perfil”.

Dentro de este contexto, mientras hablaban de este tema en Los Ángeles de la Mañana, fue la panelista Mariana Brey quien se mostró súper filosa con Jimena y disparó una durísima teoría sobre su vida sentimental.

Todo comenzó cuando el conductor Ángel de Brito deslizó que Barón “ya tiene novio”, y explicó cómo conoció la noticia: “Tinelli le preguntó a Lizardo Ponce por su supuesto novio, pero él se escapó por la tangente, y dijo ‘Jimena Barón tiene novio’. Jimena lo quería un poco acogotar”.

“Ella está empezando algo con alguien de bajo perfil. No son los mamarrachos que le presentó Fernando Burlando. Pero algo tiene Jimena, pero si no lo quiere contar… No voy a decir nada”, cerró el periodista dejando a sus angelitas con la duda.

JIMENA BARÓN Y DANIEL OSVALDO SE RECONCILIARON A MEDIADOS DE 2020

A pesar de que todas la preguntaron si él conocía de quién se trataba, de Brito decidió reservar la información y se limitó a contar: “Todos los jurados atacamos a Jimena para preguntarle, pero no voy a decir nada de nada”.

Asimismo, mostraron mediante fotos del celular quién es el nuevo novio de Ponce, un joven que se destaca en las redes y se llama Tomás Robinson, pero trayendo nuevamente el tema de Barón, Brey apuntó: “Lizardo, con sus seguidores, le va a dar mucha prensa a este Tomi, si lo reconoce, si lo blanquea, pero yo me quedé pensando en el candidato de Jimena Barón”.

“Es bueno que Jimena Barón se ponga de novia porque sino vuelve con Osvaldo. ¡Siempre vuelve!”

Y sin filtro y picante, disparó su teoría: “Es bueno que se ponga de novia porque sino vuelve con Osvaldo. ¡Siempre vuelve!”. Tras escuchar sus palabras todas sus colegas le remarcaron que ya no volvería con él porque “aprendió la lección”, y fue el propio Ángel quien aseveró que la historia, actualmente, es diferente: “No. No quiere saber nada. Nunca más vuelve con Osvaldo… hasta el próximo tema que haga”.

Fuente Paparazzi