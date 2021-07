Hace pocas horas atrás, en Los Ángeles de la Mañana estaban debatiendo sobre la incorporación de Charlotte Caniggia a un reality que se está llevando a cabo en México y fue Cinthia Fernández quien sorprendió tanto a los espectadores como a sus colegas al traer a su memoria un impactante recuerdo de su presencia en un formato televisivo similar.

Y es que al hablar sobre los realities, la angelita no dudó en disparar: “En casi todos los realities hay sexo, alguien termina con alguien…”. Asimismo, aserverando su información, el conductor Ángel de Brito reveló que “en el Patinando por un sueño pasaba”, comentario que le dio pie a su compañera para que traiga a la actualidad una bomba de aquel entonces.

“Sí, en la fiesta de la inauguración de la foto. Ni me hablés de esa noche…”, apuntó Cinthia, quien fue una de las estrellas de la edición de 2008 del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Además, sin filtrar la información, reveló los nombres de aquellas personas que estuvieron involucradas en la fiesta sexual que mencionó, aunque aclaró que ella se quedó al margen de la situación: “No, yo re momia. Me enteré todo el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios“.

“Estaban Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam… tanta memoria no tengo pero terminaron todos con todos en una piscina”, concluyó Fernández.

Ante estas fuertes declaraciones, TN Show fue en la búsqueda de Rocío Marengo, una de las supuestas involucradas, quien se desentendió del tema y aclaró: “Tengo entendido que nunca me nombró, solo me señaló como parte del programa, por eso no me hago cargo”.

“Tengo entendido que Cinthia Fernández nunca me nombró, solo me señaló como parte del programa, por eso no me hago cargo”

Por otra parte, la mediática se hizo eco de las versiones que señalaban que iba a iniciarle acciones legales a Cinthia por sus dichos, pero explicó la situación: “No sabía bien qué había dicho ni por qué. Obvio que si me acusaba de algo así iba a pedirle que se retracte”.

Pero minimizando el escándalo, la actual participante de La Academia dejó entrever que aquella fiesta fue hace mucho tiempo atrás, por lo que no recuerda si sucedió: “Yo ni me acuerdo. Sé que no estuve en esa fiesta porque jamás participe de algo similar”.

Fuente Paparazzi