Ángela Torres abandonó su casa familiar a los 17 años. Quiso irse a vivir sola y nadie la detuvo, aunque empezar de cero y ser ciento por ciento independiente no fue una tarea muy sencilla. Durante la adolescencia mantuvo un vínculo bastante difícil con su madre y Gloria Carrá ahora se animó a dar algunos detalles de aquellas épocas en las que debió tomar decisiones poco felices para ponerle límites.

De visita al programa de Florencia Peña, la también cantante reconoció que la convivencia con su hija fue complicada, ya que es una mucho carácter y ella no da el brazo a torcer.

“No tenemos una relación complicada. Hoy creo que estamos sanando un montón de cosas. Yo siempre tenía razón, estaba ella siempre muy equivocada. Era muy insistente con las cosas, y eso a mí me sacaba. ‘¿Puedo ir a tal lugar?’, me decía. ‘No’, le respondía. ‘¿Puedo, puedo, puedo?’, y llegaba un momento que era ‘¡No!’. Esas cosas pasaban”, explicó.

Ángela tuvo una adolescencia difícil. (Foto: Instagram / @angelitatorresok).

Un día, cansada de sus berrinches y sus malos modales, tuvo que aplicar un “correctivo” que le provocó un gran malestar a la joven: “Cerraba la puerta muy fuerte. Un día se la sacamos. Me dio la idea Daniel Barone. Ella pegaba portazos y le decíamos: ‘Basta, dejá de pegar portazos’, hasta que un día dije ‘sacale la puerta’”.

Ángela le exigió que diera marcha atrás con el castigo, pero tuvo éxito después de 15 días de insistencia. “Estuvo como 15 días sin puerta, llorando para que se la pongamos. Pobre Ángela. Tiene mucho carácter”, concluyó la artista.

Ángela Torres junto a su mamá. (Foto: archivo).

La protagonista de Simona reconoció en varias entrevistas que la relación con su mamá siempre fue difícil. “Nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando. Como que yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez años de terapia para sanar un par de cositas”, expresó en su última visita a PH Podemos hablar.

Ángela Torres abandonó la casa que compartía con Gloria Carrá a los 17 años. (Foto: archivo).

También indicó que su familia “siempre fue un bardo” y muy poco hegemónica: “Era un quilombo mal. No tengo esa conexión grande que tienen muchos, me cuesta un poquito, soy más dura. Tampoco me he llevado bien con algunas de las parejas de mi mamá. Era una casa muy intensa, de artistas, y ella laburaba mucho. Por ejemplo, mis padres nunca se llevaron bien. Mi viejo hizo de todo, es un aventurero de la vida. Tiene sus experiencias, que son magníficas, sus aventuras y anécdotas que me cuenta y valoro, pero es un hippie”.