Con las bajas temperaturas, puede que tengas la ropa tendida varios días en el balcón y recogerla casi igual que cuando la colgaste. Para acelerar este proceso, probá algunos de estos consejos.

1. Secala en el microondas

Si necesitás urgente alguna pieza de ropa que no está seca, ponela en el microondas a media potencia y secala por intervalos de 20 segundos, repetí la operación hasta que esté seca. En cada intervalo retirala y sacudia hasta que se enfríe. Es importante que no te pases de tiempo para que no se queme, y que revises que no tenga ningún plástico o elemento metálico. Esta idea también sirve para eliminar la humedad de los paños de cocina y los posibles resto de humedad.

2. Usá el secador

Otra medida de urgencia es usar el secador para secar las prendas pequeñas que necesites en el momento. Secarla con el secador del pelo también es útil para acabar de secar los bolsillos de pantalones o las mangas de algunas remeras. Procurá no acercarlo mucho para que no se queme.

3. Secá y planchá con las planchas del cabello

Es útil para terminar de planchar una camisa o alguna prenda que está un poco húmeda. La plancha del pelo, además de secar, plancha tu ropa en un momento.

4. Usá los radiadores

No es la mejor opción, principalmente por el tema de la humedad en casa, pero si no queda más remedio y con un buen deshumidificador, para eliminar de tu hogar la humedad, será suficiente.

5. Tender cerca del radiador u otra fuente de calor

Además de apilar la ropa cerca del radiador, otra solución es colocar un tender pequeño sobre el radiador o cerca de éste.

6. En el congelador

Si necesitás algo seco con urgencia, poné la prenda en una bolsa de cierre tipo zip y guardala en el congelador por unas horas. Cuando la retires, será suficiente con que la planches y listo.

7. Enrollala en una toalla para retirar el exceso de humedad

Es suficiente para retirar el exceso de humedad de tus prendas. Si usás este método a tu ropa después le costará menos secarse.

Fuente: Hogar diez