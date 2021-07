El sujeto trató de apoderarse de un celular. Los gritos de la menor alertaron a la gente de la zona, que reaccionó de inmediato.

Antenoche, alrededor de las 20.30, una adolescente de 17 años estaba en la vereda de su domicilio de calle Maipú al 800 del barrio Colón. La menor tenía su teléfono celular en la mano. En esa circunstancia, fue sorprendida por un delincuente que trató de arrebatarle el aparato de telefonía móvil. La adolescente se resistió y comenzó a gritar para ser auxiliada ante el ataque del ladrón, quien actuó en compañía de otro sujeto, quien había quedado en las inmediaciones al mando de una motocicleta en la que se movilizaban.

Los gritos de la víctima fueron escuchados por su madre y los vecinos, quienes fueron en su ayuda. En segundos, el malviviente, quien no había podido apoderarse del Samsung J7, se vio rodeado por la gente de la zona.

Ante esta situación, el cómplice del malviviente y conductor de la motocicleta de 110 centímetros cúbicos se dio a la fuga, abandonando a su cómplice.

Los vecinos se lanzaron sobre el ladrón, quien ofreció una férrea resistencia, aunque a golpes y forcejeos lograron inmovilizarlo. Tras atraparlo, llamaron a la Policía,

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 4 se trasladó al lugar y se hizo cargo del sujeto, quien fue alojado en la dependencia policial.

Los uniformados se entrevistaron con la adolescente, quien sostuvo que no había sido lesionada por el arrebatador y que no había podido quitarle el celular. En consecuencia, la madre se abstuvo de realizar la denuncia policial en contra del sujeto, quien tiene 27 años y se domicilia en el barrio Campo Contreras viejo, de la zona sur de la ciudad Capital.

El hecho fue informado al representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Martín Silva, quien ordenó que el arrebatador sea identificado y prosiga en libertad, al no haber denuncia penal en su contra.

No es la primera vez que la gente acude ante los pedidos de ayuda de un vecino.

En las últimas semanas ocurrieron varios hechos delictivos que provocaron la reacción inmediata de hombres y mujeres, quienes llegaron a atrapar a los agresores y los lincharon, antes de llamar a la Policía y entregarlos.

Otros ladrones, tras los primeros golpes de la turba, lograron zafar y darse a la fuga.