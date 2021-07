La víctima llegó a un centro de salud, donde logró pedir auxilio y se evitó una tragedia. Intervino personal policial.

“Te voy a matar”, le gritaba un joven a su madre. La mujer corría delante de él, temiendo por su vida. El agresor empuñaba un machete y se encontraba bajo los efectos de sustancias prohibidas. Afortunadamente, se evitó una tragedia.

Faltaban unos minutos para que sea la una de ayer, cuando una mujer de 57 años residente en el barrio Sáenz Peña —de la ciudad Capital— llegó con una crisis de nervios y desesperada a pedir ayuda a un centro de salud ubicado en calle Solana Godoy. “Ayúdenme, mi hijo me quiere matar”, le dijo la mujer a los profesionales de la salud que se encontraban de turno. La situación, además, fue advertida por un policía que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el nosocomio.

Los presentes la tranquilizaron. Por lo que la mujer alertó que “minutos antes se encontraba en su vivienda, cuando llegó su hijo”. Según aseguró la víctima, el joven de 30 años se encontraba drogado y fuera de sí. De inmediato, el muchacho, tomó un machete con el que comenzó a amenazar a todos sus familiares. Para posteriormente, intentar agredirla a ella. Temiendo por su vida, la mujer de 57 años emprendió la huida del sitio. Corrió hacia la calle y en medio de su desesperación por evitar ser atacada o lesionada por su hijo, se dirigió hasta el hospital para pedir ayuda.

No era la primera vez que el agresor reaccionaba de manera violenta. El joven suele tener manifestaciones violentas cada vez que se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Por lo que su madre, temía por su integridad física.

La víctima no tuvo más opción que correr a la calle, para salvarse. Pensó que el sujeto no la seguiría, pero el agresor no se detuvo. La persiguió hasta el nosocomio, siempre amenazándola de muerte con el arma blanca. Afortunadamente, la mujer fue socorrida de inmediato.

Ante la situación, el uniformado alertó de la situación a los efectivos de la Comisaría Comunitaria 4 que se hicieron cargo del procedimiento de rigor, con intervención de la Fiscalía de turno de la Circunscripción de Capital, a cargo del Dr. Ángel Belloumini. La damnificada fue trasladada a sede policial, donde radicó la denuncia penal correspondiente por el supuesto delito de amenazas en contra de su hijo. La Fiscalía dispuso que se confeccionara un informe socio-ambiental y un relevamiento vecinal en el domicilio de la damnificada, para poder determinar si existieron otros hechos de violencia entre los mismos.

Mientras que la mujer comenzó a recibir la asistencia psicológica correspondiente para poder afrontar la situación vivida.

Se secuestró el arma blanca

Los uniformados de la Comisaría Comunitaria 4 se dirigieron al inmueble en el que reside el sospechoso, en el barrio Sáenz Peña donde se entrevistaron con el mismo. Se trata de un sujeto de 30 años.

El mismo se encontraba bajo los efectos de las drogas. De inmediato, al interiorizarse de la situación, hizo entrega de un machete que tenía una hoja de metal de aproximadamente unos 30 centímetros de largo.

El sujeto fue trasladado a sede policial, hasta que recuperó su lucidez y luego, fue entregado a un familiar quien firmó un acta de compromiso para su cuidado.