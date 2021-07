Barby Vélez se casa en septiembre con Lucas Rodríguez, su pareja hace años. Ansiosa con la previa, se animó a contar cómo será su vestido de novia. Hasta ahora, Barby había preferido mantener el diseño bajo reserva. Compartía con sus seguidores en redes un montón de datos, menos este.

Y era por un motivo más que especial, que va más allá de la típica cábala de que el novio no vea el vestido antes del momento de la boda. “Hace mucho tiempo se casó una miga y yo quedé enamorada de su vestido. Amé el diseño, la tela, la calidad… obviamente no iba a elegir el mismo… cuando Lucas me hizo la propuesta, empecé a buscar. Creo que al día siguiente, ya estaba mirando vestidos… esto fue en diciembre”, arrancó Vélez.

“Mi amiga lo había elegido en Pro Novias, cuya casa central está en Barcelona. Yo entré a la página y vi uno que me enamoró pero no iba a poder viajar y con todo esto de la pandemia…. seguí buscando pero siempre volvía a ese entonces di con unas chicas que tienen el atelier acá y trabajan con esos diseños”, contó Barby.

“Estas chicas tienen algunos modelos en stock que vos te podés probar, te lo ajustan y ya o sino, te elegís algún modelo que se manda a confeccionar allá a Barcelona y tarda aproximadamente 5 meses en llegar a la Argentina. Esta fue la opción que yo elegí, y ya la semana que viene me estaría llegando…”, adelantó Vélez.

“Yo me animé porque ya conocía la calidad… hace 5 meses lo pedí y no decía nada del tema porque quería esperar a que se acercara más la fecha… no veo la hora de tenerlo. Cuando me lo vea puesto voy a definir peinado y zapatos… No saben la ansiedad que manejo”, concluyó Barby.

Detrás de la organización del casamiento está nada mas ni nada menos que Claudia Villafañe, ganadora de Masterchef Celebrity 1, que con su empresa se dedica a eso y está asesorando a la hija de Nazarena -que tuvo su despedida de soltera en Miami- en todos los detalles.

Fuente Paparazzi