ARIES (21 marzo – 20 abril)

Sigue arriesgando en todas las facetas de tu vida, porque Neptuno y Júpiter continúan de tu parte. Van a ayudarte en lo que decidas y te darán fuerza para que te lances.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeña broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Se avecinan situaciones de gran calado, emociones fuertes que pueden obligarte a abdicar de responsabilidades importantes. No descuides las cosas que más aprecias: si te organizas, tendrás el tiempo y la energía suficientes para abarcarlo todo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Momentos bastante favorables para iniciar un viaje o para planear unas vacaciones. Las oportunidades pueden salirte a pares, y tendrás dificultad para elegir el lugar y la compañía que más te apetece. Es mejor que te lo pienses bien.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Los astros te tienen preparado un día bastante intenso, en el que tendrás que moderar tus impulsos para no verte dentro de una espiral de conflictos de la que será complicado salir. Cuenta hasta tres antes de responder a algunas personas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Observarás un comportamiento desleal o poco honrado en alguien que creías amigo. Te sorprenderá comprobar la hipocresía con la que actúa frente a otras personas, y te preguntarás si en tu caso pasar lo mismo. Será cuestión de que le pongas a prueba.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No encontrarás lo que realmente deseas hacer. Parece que todo se te pone cuesta arriba y los problemas aparecen por cada esquina que doblas. Encontrarás a alguien que entienda tu situación y no te pida explicaciones de tu carácter.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Los astros te ponen todos los elementos a tu favor para disfrutar de un día relajado y tranquilo, lleno de paz y de calma a tu alrededor, disfrutando de la buena compañía. Te mostrarás observador y rápido en los razonamientos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Tu cuerpo necesita más actividad; apúntate a un gimnasio o sal a correr. Enseguida notarás los estupendos resultados que esperas. Estos días te apetecerá moverte por ambientes distintos a los que frecuentas. Te irá muy bien cambiar de aires.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Necesitarás tomar la iniciativa de forma decidida si quieres alcanzar las metas que te has propuesto, sea cual sea el terreno en el que te muevas. Las relaciones sentimentales, no obstante, no tendrán hoy sus mejores horas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Tu instinto con las personas no te suele fallar, por eso un amigo se verá en deuda contigo cuando le adviertas de la mala espina que te da una tercera persona. Eso sí, procura ser discreto en tus conversaciones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

No tendrás prisa en hacer nada porque sabes perfectamente el resultado que van a tener las cosas. Estarás predispuesto a cambiar tu actitud tantas veces como haga falta, siempre teniendo la seguridad de que los objetivos van a ser cumplidos.

