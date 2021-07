La vida te da revancha y vaya si Ángel Di María lo sabe. El Fideo, tras pedir públicamente ser convocado a la Selección, fue el autor del gol que rompió la sequía de 28 años sin títulos para la Argentina.

En la noche del Maracaná Lionel Scaloni decidió poner a la figura del PSG como titular luego de haber tenido grandes rendimientos ingresando desde el banco en los partidos pasados. La confianza de Di María estaba a la vista de todos y así lo reflejó nada menos que su esposa.

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, publicó en su cuenta de Instagram un vaticinador mensaje. “¿Vos te imaginás ir empatando y que entres y hagas el gol de la victoria y encima picadito como la final contra Nigeria? Bueno, me voy en pelotas a París jajaja”, le escribió. ¿La respuesta del deportista? “Y si soy titular puede pasar también amor. Todo puede pasar. Sólo Dios sabe todo”.

“Me voy en pelotas a París”, la jabru de Di María es mi animal spirit pic.twitter.com/Jg0w9lLZeW — Inca (@LaInca_) July 11, 2021

En una entrevista concedida al canal TyC Sports, la pareja del “Man of the match” valoró todo el esfuerzo que hizo el rosarino para llegar a la gloria: “Me fui a festejar con la gente al Monumento a la Bandera, una locura. Es mi cumpleaños también. Así que fue una locura. Hablé con él, estaba feliz. Se reía, lloraba, no se entendía nada porque estaba en el Monumento. Yo le mostraba a la gente también. Una locura todo. Se merecía muchísimo esto, él estaba castigado. Y ustedes lo saben”.