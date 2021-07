Aún varada en Miami, y a la espera de regresar al país, Yanina Latorre continúa disfrutando su extensa estadía en el exterior junto a sus dos hijos y a su madre. Lejos de quedarse encerrada esperando, la angelita continúa paseando, saliendo y yendo de shopping.

Y fue dentro del paseo de compras Aventura Mall donde la mujer de Diego Latorre decidió dedicarle una seguidilla de historias a Edith Hermida, a fin de hacerle frente y contestarle luego de hacerse eco de las críticas que le hizo la periodista de Bendita.

“Sigo con las historietas para Edith Hermida que, según ella, las ve. No tengo nada contra vos. Son ustedes en tu programa que me critican siempre y distorsionan todo. Me dijiste que estaba todo abierto y que traje a mis hijos porque no se puede hacer vida normal”, arrancó la mediática.

“No sé qué edad tiene los tuyos, el mío tiene 17 y hace un año y medio que no sale, no va a bailar, no va a tener viaje de egresados, no tuvo estudio… Por ahi a vos te parezca al pedo, pero es la manera en que los críe y lo que yo elegí. Y muy bien me va con mis chicos: Lolita está en segundo año de Derecho”, agregó Yanina.

“Lo más importante es que en Argentina, para chicos de 17 y 20 años no hay vacunas, reina. Y yo les di acá la Pfizer que es lo que me recomendó el médico. Así que, antes de hablar de mi, pensá y fijate. Aunque vos quieras chuparle las medias al gobierno, seas kirchnerista, peronista, oficialista o lo que fuera, te respeto y respetá la opinión del otro”, siguió la angelita.

Siguiendo con su discurso, y mientras caminaba junto a su mamá Dora por el estacionamiento en busca de su auto, Yanina lanzó: “No me podés contestar que se puede comer e ir al teatro porque un chico de 18 años no va ni a comer ni al teatro. Quieren ir a la bresh, divertirse. Es parte de la vida ser lúdico y chaparse una mina a los 17”.

“Y no le estaba pasando eso a mi hijo porque todo está prohibido. Y hasta que vine a Miami, aunque vos quieras decir lo contrario, no hablo mal de mi país, hablo mal del gobierno que se está ocupando de la pandemia mal. Cuando vine acá, no se podía hacer nada. Y para que mi hijo haga las clases por zoom, me vine”, detalló dirigiéndose a Edith.

“Con todo cerrado, prohibido y sin reunirse, lo traje acá. Se que ustedes me critican y dicen que soy frívola. Cada uno con su realidad y sus elecciones. Se que vos, Beto, crees que soy tarada, pero te aclaro que de tarada no tengo un pelo. Me hago la loca, hago un personaje y me dedico a cuidar a mis hijos y a mi vieja. ¿Por qué pedir permiso?”, expresó Latorre.

“Pensá Edith. Yo se que garpa criticarme, pero hay un límite para todo. Me calenté. Nadie me regala nada. Igual, te mando un beso Edith, a pesar de todo y la obsesión que tenés conmigo, de que me criticas hace años… ¡me caés bien!”, cerró Yanina.

Fuente Paparazzi