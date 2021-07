Tras más de 15 años vistiendo la Albiceleste y casi una decena de torneos oficiales con la Selección, Lionel Messi tuvo por fin su título tan deseado con la Argentina.

Mundial 2006 Cuartos

Copa América 2007 Final

Mundial 2010 Cuartos

Copa América 2011 Cuartos

Mundial 2014 Final

Copa América 2015 Final

Copa América 2016 Final

Mundial 2018 Octavos

Copa América 2019 Semifinal NUNCA TE RINDAS, NUNCA.

LIONEL MESSI CAMPEÓN CON ARGENTINA 😍 pic.twitter.com/ZEWBLSgYQw — Nexogol (@nexogol) July 11, 2021

Pasadas las dos de la mañana y luego de los festejos en los vestuarios del mítico Maracaná el astro fue uno de los últimos en hablar con la prensa.

“Confiaba mucho en este grupo, que se hizo fuerte desde la Copa América pasada”, fueron sus primeras palabras a los micrófonos como campeón de América,. Y extendió los halagos hacia todo el grupo: “Es un grupo de personas muy buenas, que siempre tiró para adelante, nunca se quejó de nada. Estuvimos un montón de días encerrados, sin poder ver a la familia, a nadie”.

LIONEL MESSI: “La verdad que esto es una locura. No había mejor momento que este. La felicidad es inmensa, sabía que en algún momento se iba a dar”. pic.twitter.com/IiV3xovHjE — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2021

En este sentido, el Diez vaticinó este momento tan especial: “Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí”.

✍️ “Que hermosa locura!!! Esto es increíble, Gracias dios!!! SOMOS CAMPEONES LA CONCHA DE SU MADRE!!!!!! Vamossss carajooooo” 📸 Lionel Messi en su IG pic.twitter.com/zFdB4YVWSz — Nexogol (@nexogol) July 11, 2021

En un momento le acercaron la copa, la tomó en brazos y siguió: “Soné muchísimas veces con este momento. Necesitaba sacarme la espina de poder ganar algo con la selección después de haber estado tan cerca durante años. Sabía que en algún momento se iba a dar y creo que no hubo uno mejor que éste. Soy un agradecido a Dios por regalarme este momento, en Brasil, ganándole a Brasil. Pensé mucho en mi familia, en mis viejos, mis hermanos, a quienes muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Muchas veces nos tocó irnos de vacaciones después de una derrota y los primeros días eran tristes, sin ganas de nada. Esta vez será diferente”.

Además le tiró buena onda a los más jóvenes que integran el plantel que conduce Lionel Scaloni: “Siempre que se gana hay que aprovechar el envión. Es más fácil cuando acompañan los resultados, hay que aprovecharlo. Sobre todo a esta camada de jugadores. Cuando terminó la Copa América pasada, yo les dije que ellos eran el futuro de la selección. Y no me equivoqué, me lo demostraron ganando esta copa”.