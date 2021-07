Efectivos policiales de la Comisaría Comunitaria Nº 19 realizaban antenoche, a las 23.30, recorridos preventivos por la localidad de Herrera, departamento Avellaneda, ocasión en la que interceptaron a dos jóvenes, quienes caminaban en estado de ebriedad y sin los barbijos. Los sujetos, de apellidos Gómez y Belizán, residentes en los barrios Tres y Estrella Roja, respectivamente, no contaban con autorización para circular fuera del horario establecido como tope ese día (22 horas) y fueron trasladados a la dependencia policial,

En tanto, a la 1.30 de la madrugada de ayer, los uniformados interceptaron en una de las calles del barrio Estrella Roja a un joven de 22 años, de apellido Lescano, residente en ese complejo habitacional. Además de circular fuera de horario, no contaba con casco protector y la Motomel que conducía no contaba con dominio colocado ni con espejos retrovisores. También fue trasladado a la sede policial.

La fiscal Alejandra Sobrero ordenó que los tres quedaran aprehendidos e imputados por infracción al artículo 205 del Código Penal.