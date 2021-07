En medio del tiempo tenebroso, ciencia ficción diaria que es la pandemia, llegó la más potente y genuina alegría después de veintiocho años de espera. Argentina campeón, como en el ’78, como en el ’86, la Copa América por decimoquinta vez. Porque no se trata de comparar a un título contra otro; ¡somos felices por un ratito otra vez, pa! Es eso, es gritar un gol hasta que la garganta se rompa, es hablar con la voz del Coco Basile el día después, es el recuerdo de “yo estuve en esa cancha, en esa plaza, en esa casa…”. Somos campeones, otra vez.

Y Lionel Messi vuela por los aires, lanzado como un cohete por sus bastoneros. Y no suelta a la Copa ni un poco. Los compañeros, los jugadores, fueron los defensores de su sueño. Porque hubo equipo. Y ahí está Lionel, llorando, de rodillas, puteando para sacarse hasta la última gota de esa mochila que no existe más. La espalda liviana. Y Ángel Di María escribió una película. No bajó los brazos jamás, se adueñó de su chance jugando, hizo un gol genial ante Brasil en el Maracaná, y hasta se recuperó de una lesión en tiempo real. Messi y Di María son la síntesis de la camada que hoy celebra como vos. ¡No puedo creerlo!, postean en redes sociales. Crean. Ya es realidad.

El abrazo entre Messi y Scaloni luego de la consagración en el Maracaná. (Foto: AFP)

Y Lionel Scaloni no levanta la voz. Se sabe triunfador. No es necesaria ninguna revancha. Llenó el álbum con la figurita que reclamaba la cátedra, el “ahora tiene que demostrar”. Demostró, fundamentalmente, que se puede aprender desde el rol de seleccionador, ganando experiencia a toda velocidad. La Copa América no lo convirtió en un director técnico de experiencia; le dio experiencia que será fundamental con miras al Mundial. En la tierra de la gloria o Devoto, después de haber accedido a un puesto salteándose pasos, Scaloni es un proyecto que se debe consolidar.

Argentina fue la mejor selección de la Copa sin haber llegado al techo del potencial. Los Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Gio Lo Celso o Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez son un punto de partida en vez de una conclusión. Y atrás tocan timbre muchos más. ¿El éxito tapa todo? ¿Es ahora la AFA una academia de hacer con criterio? ¿Debemos creernos los reyes del balompié? De ningún modo. Eso es tan exagerado como la crítica destructiva que en la previa no vio ni una sola virtud en un grupo que se proyectaba. Pero esa es otra historia, una historia para discutir otro día. Porque hoy somos campeones, hoy se siente la alegría en las tripas, un rato de carnaval en medio de la neblina. Hoy, Arentina.