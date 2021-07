Invitada al piso de Intrusos, Carmen Barbieri recordó con humor aquel momento en el que, allá por el 2011 cuando hacían el espectáculo Bravísima, descubrió a su marido con actitudes un tanto dudosas con Ayelén Paleo y que le generaron desconfianza. Situación que desencadenó en un escándalo mediático, en la separación y en el divorcio.

Tras la muerte de Santiago Bal, y cuando ese capítulo personal parecía haber quedado atrás, la actriz vivió un episodio que le trajo al recuerdo lo que sucedió entre ella, el padre de Federico Bal y la vedette que por aquel entonces daba sus primeros pasos.

“El se fue de la casa. Porque me había agarrado un ataque y llegué a tener 29 de presión máxima, casi muero. Y cuando volví a casa Santiago ya no estaba, se había llevado la computadora por las dudas por si había más cosas y seguro que había más cosas”, revivió Carmen a una década de su crisis matrimonial.

“¡Estaba desnuda! Che, qué cuerpo que tiene esa chica. Hizo bien en dejarme. ¿Cómo no va a cambiar esto por eso?”, bromeó Barbieri.

Y si bien el capocómico falleció hace poco más de un año, Barbieri aún sigue ordenando las cosas de su ex. De hecho, contó: “Hace poco saqué una caja, porque de a poco le voy dando a Fede las cosas del papá. Sacamos una caja, un cuadro, se abrió y se rompió el vidrio y voló una foto que cayó de frente al piso… ¡¿Y quién era?! ¡La chica! No voy a nombrarla…”.

Y si bien el capocómico falleció hace poco más de un año, Barbieri aún sigue ordenando las cosas de su ex. De hecho, contó: “Hace poco saqué una caja, porque de a poco le voy dando a Fede las cosas del papá. Sacamos una caja, un cuadro, se abrió y se rompió el vidrio y voló una foto que cayó de frente al piso… ¡¿Y quién era?! ¡La chica! No voy a nombrarla…”.

Con la atención de todo el panel de Intrusos puesto en su relato, y el asombro que manifestaron todos en el estudio ante dicho confesión, Carmen bromeó: “¡Estaba desnuda! Che, qué cuerpo que tiene esa chica. Hizo bien en dejarme. ¿Cómo no va a cambiar esto por eso?”.

“Hacía 8 años que estábamos separados. Que yo lo cuide, lo tenga en mis brazos y lo quiera es otra cosa. Pero es el padre de mi hijo. Así que con Penca, que es mi secretaria, vamos sacando y ordenando cosas. Él la escondió. Estaba la foto de toda la familia, de sus hijos y estaba atrás. Pero no porque yo lo vaya a agarrar. Por las dudas”, agregó.

“El se había muerto ya y la foto voló. Santiago, no tenés perdón. Está muerto y sigue”, lanzó la actriz entre risas. Finalmente, Barbieri se sinceró: “Yo creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica, y está bien, aunque él me decía que me seguía amando y se lo creo. Antes de morir llegó a pedirme disculpas, pero no las necesitaba ya”.

Fuente Paparazzi