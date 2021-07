César Luis Menotti volvió al ruedo público luego de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América tras 28 años de sequía. El Director de Selecciones Nacionales se mostró molesto con las declaraciones de Marcelo Gallardo en ESPN, cuando afirmó que le gustaría dirigir a la Albiceleste.

“Hay momentos que vos no podés decir ciertas cosas, y las he escuchado de gente a las que le tengo mucho respeto. Cuando hay otro entrenador, vos no podés decir que te gustaría dirigir ahora a la Selección. Yo hubiese dicho ‘mientras haya otro entrenador yo no voy a pretender serlo’. A mí me dolió lo que dijo”, comentó el exentrenador de 82 años en una entrevista con ‘TNT Sports.

#SelecciónArgentina 🇦🇷 | LA CONFESIÓN DE GALLARDO “Me encantaría ser el entrenador de la selección nacional en un futuro. Se da cuando se tienen que dar, te tienen que venir a buscar, nunca me llamó nadie, eso quiero que quede claro”. pic.twitter.com/3osdEU0ZgE — Nexogol (@nexogol) July 2, 2021

“Sé bien que había una movilización política por el puestito de la AFA. Si lo hubiese dicho en otro momento no me hubiese sonado mal, pero yo estaba viendo lo que pasaba alrededor y él es una figura. Él debe exigir respeto por su profesión, la de él y la de sus colegas”, enfatizó.

“NO ME GUSTÓ QUE GALLARDO DIJESE QUE QUERÍA DIRIGIR LA SELECCIÓN” 🔵⚪ César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales, fiel a su estilo marca su punto de vista y vuelve a resaltar la movida política que hay detrás. La 🗣️ENTREVISTA🗣️ en #TNTSportsContinental pic.twitter.com/XifI3amqIW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 12, 2021