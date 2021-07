Meme Bouquet, el reconocido DJ y marido de Mary del Cerro, se encuentra varado en Estados Unidos por las restricciones en el aeropuerto argentino dada la situación actual de Covid -19. El DJ llegó a Estados Unidos el 26 de junio por contratos laborales, pero no pudo volver a su país.

Meme, había detallado la situación al estar varado en Nueva York, en sus historias de Instagram “Varado en Nueva York. Un poco de bronca, un poco de tristeza y extrañando. Yo había venido por diez o doce días por trabajo. Vine a poner música y me volvía al día siguiente y bueno, por estas medidas de restricciones me quedé varado acá”.

Meme, quiso dejar registrado en sus redes la difícil situación que está atravesando, al encontrarse lejos de su familia y subió un video que le mandó Mery, en dónde puede verse a la hija mayor de ambos bailando y a la menor llamando a su papá. El video quedó posteado en su Instagram con la leyenda “Extrañándolas mucho”.

Y agregó: Me mandan este vídeo de un baile de Milu para mi, Cala diciendo Papá y Rudo al lado como siempre! Con la Mejor Mamá del Mundo bancando en Bs As. Las Amo! Espero verlas pronto porque no se como voy a hacer”. Tras esta publicación, una usuaria realizó un comentario respecto a los sentimientos del DJ.

La usuaria expresó: “Las extraño dice…. se cansó de gorrearla. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las mujeres que dijeron que estuviste con ellas en Mar del Plata?”. Ante ésta situación , Meme decidió borrar el cometario y eliminó la posibilidad de que sus seguidores pudieran comentar el video.

Esta reacción lejos de callar a la usuaria, generó que volviera a disparar contra el DJ, pero esta vez vía Twitter: “Le comenté a Meme Bouquet en una publi porque es terrible fantasma y se cansó de ’gorrearla’ (engañar) a Mery del Cerro, y el chabón limitó los comentarios. Un poco de escrúpulos te pido”, finalizó. Hasta ahora la pareja no dio declaraciones respecto a esta acusación.

Fuente Paparazzi