El presidente de Cuba, el castrista Miguel Díaz-Canel, llamó este domingo a la población de su país a salir a las calles para defender la revolución y combatir las protestas, que se produjeron durante la jornada en distintos puntos de la isla, contra el gobierno.

En un mensaje transmitido por televisión en la isla caribeña, Díaz-Canel exhortó a “todos los revolucionarios comunistas” a ir donde se produzcan manifestaciones y enfrentarlas.

“Estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo. Y, por eso, aquí también estamos convocando a todos los revolucionarios del país y a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquier lugar donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días”, expresó el mandatario.

En esa misma línea, el heredero en el poder de Raúl Castro agregó: “Hay que enfrentarlos con firmeza, decisión y valentía. Como dije en el informe de clausura del Congreso Comunista de Cuba, a la revolución la defendemos entre todos los revolucionarios. Y, en la primera fila, los comunistas”.

“Y, con esa convicción, vamos a las calles, estamos en las calles. No vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación, ni que nadie pueda defender un plan que no es cubano, que no es bienestar para los cubanos”, continuó.

A su vez, culpó al Estados Unidos por la compleja situación económica que atraviesa la isla y responsabilizó directamente al gobierno del ex mandatario Donald Trump por bloquear al país para “asfixiarlo”.

Fuente: Cadena 3