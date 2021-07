Aunque no está en la tele por decisión propia, Jorge Rial sigue sumando enemigos en la pantalla chica. Al enojo de Diego Ramos y Marina Calabró por su decisión de dar de baja a Tv Nostra y a los filosos dardos que le tira cada tanto Angel de Brito, ahora le sumó una inesperada, explosiva y cruenta guerra contra Intrusos, su ex programa, y con aquellos que heredaron el ciclo que dejó tras conducirlo 20 años.

Paparazzi logro reconstruir los motivos del sorprendente e incendiario cortocircuito, que se da en el medio del debut de Rial en Radio 10 con el programa Argenzuela, que lidera de lunes a viernes desde las 17:30. Allí, el popular y polémico “JR” intenta “relanzar” una carrera que sufrió varios tropiezos en los últimos tiempos.

Primero fueron sus repetidos y largos faltazos a Intrusos. Luego, su decisión de bajarse de un ciclo de dos décadas donde era genio y figura. Más tarde, la fallida aventura de Tv Nostra. En el medio, irse a vacunar a Miami después de criticar fuertemente a quienes lo hacían fue como un viento huracanado contra su ya erosionada credibilidad. Salir unos meses de circulación y volver en un lugar más tranquilo y protegido como la AM es la fórmula a la que apeló Rial para recobrar energías, agazaparse y dar el salto de nuevo, una materia en la que ostenta varias medallas de oro.

Los problemas empezaron cuando Rial se fue de Intrusos de un momento a otro. Algunos se sintieron desamparados y creyeron que hasta podrían quedarse sin trabajo. No hubo llamado ni un mínimo saludo.

A partir de la salida de Rial, Intrusos tomó otro rumbo, el que básicamente le imprimió Rodrigo Lussich. El programa sigue siendo chimentero y sigue contando con información candente y picante, pero está claro que el uruguayo le impuso su manera de hacer televisión: ahora bailan, cantan, gritan, explotan bombas y suben y bajan escandalones. Tras un comienzo dubitativo, la gente aceptó el nuevo formato y el rating les empezó a sonreír otra vez. No todavía a los niveles de la mejor época de Rial, pero los números están en ascenso.

Ese es uno de los motivos de la distancia que existe entre Rial y sus ex compañeros, un término que engloba a la enorme mayoría de los que participaban del ciclo. En los pasillos de América se cuenta que a medida que los números crecieron -sobre todo con los de Tv Nostra en baja- explotaron los celos y las miradas de reojo. Ese fue el punto de eclosión, pues las cosas venían mal de antes. Desde que el conductor se bajó del programa.

Como el rating de Intrusos fue subiendo, cuentan que Rial se habría puesto un poco celoso y que eso lo habría hecho explotar contra sus ex compañeros.

Muchos se enteraron de que Rial no haría más intrusos con la decisión ya tomada o por lo medios, algo que también sucedió con la gente de Tv Nostra. Y se sintieron desamparados: algunos, inclusos, creyeron que el ciclo sería levantado y se quedarían sin trabajo. Esa incertidumbre es la que no le perdonarían a su ex jefe, a quien tampoco le asignan responsabilidad en el nombramiento de Pallares y Lussich como dupla sucesora. “Nada que ver, ni aportó, nos dejó en banda, ni un saludo nos mandó” repiten una y otra vez. Algunos van más allá todavía y lo acusan de ser “un desagradecido que no se despidió ni mandó un saludo ni nada”.

Otros tienen un motivo más para celebrar: la recaudación publicitaria todavía es inferior a la de la época de Rial, pero está creciendo. Y sin el sueldo del ex conductor, la buena noticia es que hay más plata para repartir entre los demás. Entonces, todos contentos. ¿Todos? Habrá más informaciones para este boletín.

Fuente Paparazzi