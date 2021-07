Florencia Peña encendió otra vez la polémica de las redes sociales y esta vez no ocultó su fanatismo por el fútbol y generó un sinfín de críticas tras una imagen subida de tono para alentar a la Selección Argentina en el próximo Mundial de fútbol a realizarse en Qatar, el año que viene. Además, respondió ante las críticas recibidas por analizar el partido en TyC Sports.

Durante el fin de semana, la conductora de ‘Flor de equipo’ (Telefe), al igual que muchísimos famosos y artistas, se volcó en las redes sociales para alentar al seleccionado ante Brasil. Entre otros, al momento del gol, Florencia escribió en Twitter: “Di Maria se te abrió el arco, bebé”, luego ante el triunfo expresó: “¡Salimos campeones en el Maracaná! Estoy llorando, vamos Argentina”.

Por otro lado, durante la tarde del domingo, Peña estuvo analizando la final en TyC Sports y entre otras cosas opinó: “Con esta base podemos pelear el mundial”. La actriz se convirtió en tendencia y recibió muchas críticas por participar como analista en dicho programa pero en su Twitter no se calló nada: “Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio”.

“Cuando arrancó la Copa América, no terminaba de entender qué pasaba con la selección. No vislumbraba ni un poco que íbamos a llegar a la final. También me pareció bien que no se jugara en la Argentina. Salir campeones en el Maracaná, es algo de lo que no nos vamos a olvidar jamás”, expresó la conductora en la entrevista que levantó polémica.

Y opinó sobre la estrategia de la Selección para la final: “Creo que la Argentina no fue un equipo ofensivo; fue un equipo que salió a hacer un partido de ajedrez. Fue inteligente al jugar, y tenía que marcar a Brasil para que no lo destruyera”.

No obstante, no dejó de reconocer que los periodistas “son más técnicos”, mientras que ella solo aportaba la mirada de una hincha. La charla, que en total duró más de una hora, generó fuerte repercusión en las redes sociales. En la entrevista, Peña también se refirió al estado actual del país, y evaluó: “No nos unió la pandemia, pero nos unió el campeonato, porque siempre parece que estamos divididos por todo”.

Además, para aumentar la chispa y su amor por los colores albiceleste, Flor compartió en su Instagram una imagen donde se la ve desnuda posando con una bandera argentina de fondo y su pelo en color celeste y tituló: “Lista para Qatar, para Qatar 2022”. Su posteo arrasó en dicha red y consiguió más de 100 mil likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p)

Durante la semana, luego de las semifinales frente a Colombia donde Argentina se impuso por penales, la artista había dejado un provocativo tuit dedicado al héroe de la noche, el Dibu Martínez: “Si te habla así en los penales, imaginate en la cama”. Las críticas a Flor por haberse referido de esa manera al futbolista que acaba de ser padre y que por estar en la Selección no pudo estar en el nacimiento de su hija, no tardaron en llegar.

Con el humor que la caracteriza, a pesar de haber sido objeto de agravios, Peña ironizó en Twitter: “No se confundan conmigo. Yo no soy PUTA, soy PUTISIMA. La puta ama”. Sin embargo, en la emisión del martes pasado en su programa y ya cansada de los insultos, estalló: “Hay que vaciarles un poquito la cabeza, porque nosotros hablamos de ‘los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes’, y yo ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200.000 insultos. Hay que erradicar esa palabra (puta)o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tuje”.