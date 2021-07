Si hay algo que ya es un clásico en Pampita Online son las charlas que mantienen los integrantes del ciclo antes de salir al aire. Y si bien no todo trasciende, muchas cosas de las que se confiesan entre ellos se filtran cuando comparten videos del backstage en las distintas redes sociales.

Y fue entre las historias de Pablo Muney, el columnista que acompaña a Pampita, donde Gabriel Oliveri reveló una historia de su pasado que lo vincula con un famoso. El prestigioso ejecutivo en hotelería y gran amigo de importantes celebrities se limitó a contestar cuando le preguntaron si había salido con alguna figura del ambiente artístico.

“No era famoso cuando dormíamos juntos”, arrancó Oliveri su relato con el personaje en cuestión, y agregó: “se hizo famoso después, y por él, no por mi. El nombre no lo voy a decir. No pasaba nada, solo dormíamos. Cucharita y nada más, porque yo soy muy respetuoso”.

“Se quedaba a dormir en mi casa, nada más. Dormíamos en la misma cama”, se limitó Oliveri a detallar en cuanto a aquel viejo episodio del cual no quiso ahondar. “Jamás voy a decir nada. Fue hace mucho y es actor y tendrá unos 40 años. Eramos dos criaturas”, cerró Gabriel a fin de dar por cerrado ese capítulo de su vida privada.

Pero, según datos que pudo recolectar Paparazzi, el artista en cuestión, y del cual el panelista prefiere no dar precisiones, hoy tendría unos 38 años. ¿Quién será? Respetuoso y cauteloso en cuanto al tema, el silencio de Oliveri tiene justificación: resguardar su relación, ya que tiene novio.

Es que en el presente, y desde hace muchísimos años, el reconocido Gerente de Marketing y comunicación que hoy se hizo popularmente conocido por su participación en distintos programas de televisión, está en pareja… y muy enamorado.

Desde hace más de 20 años, Gabriel mantiene una relación con un muchacho ajeno al ambiente artístico, que se dedica al campo y que, de hecho, ni siquiera usa las redes sociales. “Oliveri es re fiel y eso fue antes de esta relación que tiene”, contó un allegado al encargado hotelero.

