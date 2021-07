Para el regreso a su habitual horario de las 11 de la mañana, LAM presentó la nota de la semana, del mes o quizás del año. Angel de Brito entrevistó a Dalma Maradona, quien habló por primera vez en televisión desde la muerte de su papá, Diego Armando Maradona, sucedida el 25 de noviembre de 2020. Obviamente, dejó “1 millón” de títulos, “miles” de frases explosivas y “decenas” de disparadores. Pero hubo algo que la desacomodó: una ácida crítica del conductor a su hermana, Gianinna, prácticamente la dejó sin respuesta.

Ya sobre el final del extenso reportaje, en el que De Brito “paseó” a Dalma por todos los temas habidos y por haber, le hizo una confidencia. Contó que les había pedido a sus familiares que le mandaran videos para sorprenderla al aire con sus saludos y sus dedicatorias. Sin embargo, ninguno se copó con la idea. Igual, el periodista diferenció la negativa de Claudia Villafañe de la de Gianinna.

“Claudia me contestó al teléfono, me pidió disculpas y me contó los motivos por los cuales no desea exponerse”, explicó el conductor del envío. “En cambio, Gianinna esta muy ofendida conmigo y apenas me contestó un par de cosas, y muy tajante, por Insatagram. Todo muy frío” le confesó Angel a Dalma, quien empezaba a sorprenderse con la revelación. No sabía lo que se venía.

“Le pedí un video a Gianinna para saludarte y no me dio bola. Está ofendida porque dije que no tiene talento. Y ella talento artístico no tiene. Me contestó por instagram, frío. Qué ortiva es tu hermana”.

“Está enojada porque la semana pasada, cuando conté que Daniel Osvaldo le había regalado un cuadro, dije que ella no tenía ningún talento. Lo que quise decir fue que ella no actúa, no canta ni baila, hablé de talentos artísticos, no de otra cosa“, argumentó De Brito, quien buscó la complicidad de Dalma cuando le dijo “¿No es así lo que digo?“. “Bueno, ella tiene su personalidad, si…” se atajó Dalma. Entonces, “Angelito” fue contundente: “Qué ortiva que es tu hermana”.

Fue el único momento de cierta incomodidad para Dalma en toda la nota. Los otros sucedieron cuando el conductor -quien prácticamente llevó adelante toda la nota, algo que mereció el comentario de Dalma de que casi no había hablado con “las angelitas”- pretendió indagar sobre la actualidad amorosa de su mamá y de su hermana, situaciones ante las que la muchacha bromeó diciendo “tengo cautelares que me impiden hablar de eso“.

“¿Tu mamá sigue de novia?” preguntó De Brito. “Noooo, de eso no puedo decir nada porque me matan, y si yo me quejo de la invasión a mi privacidad no quiero hacerlo con la de mi mamá”, una fórmula que repitió cuando el periodista pretendió saber si era cierto si le había pedido a Gianinna que no llevara a Daniel Osvaldo al cumpleaños de su hija Roma, aunque en ese caso largó un poco más de prenda. “No puedo decir nada tampoco, pero bueno, le pedí que no me metiera en un lío y mucho menos que se viera involucrada mi nena, que no tiene nada que ver con esas cosas”, remarcó.

Fuente Paparazzi