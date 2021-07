Marina Calabró se sinceró sobre su vínculo con Fabián Rossi, ex de su hermana Iliana, condenado en la investigación de la ruta del dinero K. Panelista invitada en Los ángeles de la mañana, por El Trece, Marina se refirió a cómo se produjo el quiebre de la relación con su ex cuñado.

Calabró contó qué le dijo el que fue marido de su hermana por más de veinte años y es papá de sus dos sobrinos. El tema se habló a partir de que, al aire, se hablaba de por qué Iliana habla italiano, más allá de haber mantenido, luego de su matrimonio, una relación amorosa con el “Tano” Antonello Gandolfo.

Después de contar que su hermana es profesora recibida de idioma italiano y de aclarar que su padre fallecido, Juan Carlos, no hablaba esa lengua, se sinceró… “Nadie entendió en qué idioma hablaba Rossi. No hablo con los ex de Iliana. A Antonello yo sí lo quise. Cualquier cosa era mejor que Rossi…”, disparó Marina.

“Así que a Antonello lo defendía a capa y espada. Si venía Cau Bornes, agarraba”, continuó Calabró. “El último mensaje con Rossi fue en el 2013. Me dijo ´dejaste de pertenecer a mi familia´. ´Gracias a Dios´ le contesté yo”, confió Marina, quien contó los motivos por los que Marcela tauro no “conduciría” en América.

“No sé nada de nada de él. Ni le pregunto a Tizi, que pobre los chicos que están en el medio. Además, Tizi vive la mitad con Iliana y la mitad con él”, contó Calabró.

“En el caso de Nico, el otro hijo con Iliana, es distinto porque está viviendo afuera. Está libre. Fue condenado pero no preso”, agregó Marina. “Por ahora, hay una condena pero… le voy a preguntar a Lanata”, cerró Calabró, que no perdonó a Jorge Rial, luego de la baja de TV Nostra.

Fuente Paparazzi