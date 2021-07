Golpeado por la falta de turistas y la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus, el tradicional complejo Torre de Manantiales de Mar de Plata cerrará sus puertas como hotel y se reconvertirá en edificio de departamentos y oficinas. La decisión no sólo afecta a los 230 empleados a los que se les ofreció el retiro voluntario, sino también a la oferta de plazas disponibles frente al mar.

La hotelería es uno de los rubros más golpeados. Según datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), durante 2020 cayó -68% en relación con los registros previos a la pandemia y aún con menores restricciones no logra recuperarse. En el último fin de semana largo la ocupación promedió el 20%; en Mar del Plata no logró rozar el 30%, cuando habitualmente es uno de los destinos preferidos para las escapadas cortas.

En este contexto se enmarca la decisión de Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el Gobierno de Mauricio Macri, dueño del complejo Manantiales, de ofrecer el retiro voluntario a los empleados para reestructurar la compañía y reconvertir el edificio estratégicamente ubicado frente al mar.

Pero no es el único emblema de La Feliz que cierra sus puertas. A mediados de junio, el Sheraton hotel tomó la misma decisión, pero aún no confirmó si se reconvertirá o venderá las instalaciones.

El cierre del hotel

La noticia del cierre del hotel Manantiales se conoció a través de los trabajadores, preocupados por lo que pueda suceder a futuro. “Cerró sus puertas al turismo y desde este lunes no toman más reservas”, confirmó señaló Pablo Santín, congresal de la sección de UTHGRA Mar del Plata y delegado gremial de Torres de Manantiales, a la agencia Noticias Argentinas. Y detalló que “la idea es darlos en alquiler como departamentos por períodos de 24 meses”.

“La situación es preocupante, nos dijeron que van a empezar una reestructuración y que ofrecerán a los empleados el retiro voluntario, cuando lo que deberían cumplir es con el pago de la doble indemnización, que está vigente”, denunció el sindicalista.

Según explicó, de los 230 trabajadores, entre 75 y 85 cumplen tareas durante todo el año y el resto lo hace en temporada, pero aclaró que “todo el personal está en relación de dependencia”. “La empresa nos comunicó que garantizarán el pago de la totalidad de los retiros voluntarios, pero que no obligarán a nadie a hacerlo, pero el tema es que con el nuevo esquema, a lo sumo podrían emplear a 15 personas”, se quejó.

Mar del Plata en crisis

A los cierres del Sheraton y ahora del complejo Manantiales se suma una serie de dificultades que atraviesa el sector y que algunos arriesgan a considerar como una crisis terminal si se vuelven a decretar restricciones. El fin de los ATP y la falta de turistas amenazan con dar el golpe de gracia. En un cuatrimestre, bajaron la persiana 70 hoteles en Mar del Plata.

El municipio de General Pueyrredón anunció la condonación de tasas locales, pero los empresarios del sector reclaman por el impuesto inmobiliario que cobra la Provincia de Buenos Aires. De hecho, advirtieron sobre una posible rebelión si no se avanza en el mismo sentido que con los cánones municipales.

El complejo Torre de Manantiales, estratégicamente ubicado frente al mar de Mar del Plata, se reconvertirá en un edificio de departamentos y oficinas (Foto: Captura de Internet Torre de Manantiales)

“Los números grandes están en Provincia y Nación, porque un hotel 5 estrellas paga de impuesto inmobiliario $16 millones por año; un 4 estrellas, $5 millones o $6 millones. Son números que no se están pagando. Ya hemos dicho en una solicitada, que no los estamos pagando y privilegiamos el pago de salarios. Estamos apuntando a poder trabajar pero hasta que no se vacune, esto no va a cambiar”, señaló Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) Mar del Plata, en diálogo con 0223 Radio.

La organización empresaria representa a 106 establecimientos de la ciudad balnearia. Según cálculos del sector, la hotelería de Mar del Plata sostiene en forma directa a 16.000 familias y a sus proveedores, alcanzando de manera indirecta a 80.000 personas. En La Feliz solía haber entre 60.000 y 70.000 plazas hoteleras en funcionamiento, pero las cifras no frenan su caída.