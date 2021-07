La Copa América 2021 dejó de manifiesto el clima de armonía y buena onda que abunda en el plantel de la Selección Argentina. En un vestuario en el que predominan los futbolistas jóvenes, Lionel Messi se acopló de la mejor manera como una de las voces de mando y absoluto referente dentro del campo de juego.

Esta tónica no sólo quedó plasmada en la cancha, donde el combinado albiceleste cosechó grandes resultados, si no también afuera de la misma a tal punto que se trasladó a las redes sociales. El propio capitán fue el encargado de dar la nota a través de Instagram, con un comentario divertido que hizo en una publicación que compartió Leandro Paredes.

“Me levanté hoy para los mates y no había nadie loco“, escribió Messi a la imagen que además tenía de protagonistas a Agüero, Otamendi, De Paul, Di María, Lo Celso y el Papu Gómez. “Te extraño”, fueron las palabras de De Paul. Otro que apareció en los comentarios fue Ezequiel Lavezzi, ex jugador del seleccionado, con unos aplausos.

El comentario de Messi en Instagram que se hizo viral