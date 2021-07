Jorge Rial se fue de Intrusos por la puerta de atrás. Cuando nadie se lo esperaba, el muchacho pegó cuatro gritos y dijo basta. Afirmó que ya no daba para más, que no lo movía, que estaba desgastado y miles de etc más. Pero lo cierto es que lo hizo para jugarse su movida con TV Nostra (los resultados los sabemos todos: fue un tremendo fracaso de menos de un punto de rating de promedio).

A poco de haber debutado en su programa radial en Radio 10, Argenzuela, el mítico conductor se prendió en Instagram con el juego de preguntas y respuestas y dio que hablar con algunas de las cosas que eligió responder. Demás está decir, que en América eso no cayó para nada bien y muchos dicen que mintió en lo que dijo.

Jorge estuvo en pantalla más de 20 años y le dio forma al programa líder del mundo de los chimentos en América y su salida fue bastante traumática tanto para la señal de Palermo como para sus compañeros. Hoy en su sillón se sentaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y los números son más que buenos (mejores que los últimos tiempos de él).

“¿Alguna vez nos vas a contar la posta (o parte) de tu salida de Intrusos? Se extraña tu visión del programa”, le consultaron en las redes sociales. Y Rial fue de lo más diplomático, algo que no nos tiene muy acostumbrados: “No pasó nada raro, se terminó un ciclo y el programa ya había tocado su techo”, explicó en medio de las versiones de que su hija podría trabajar en LAM.

“Te gusta el nuevo intrusos”, le consultaron. “Muchos quieren saber mi opinión, yo amo ese programa y quiero a los que están allí; yo los elegí, están buscando su estilo y nunca los criticaría. Fue una parte fundamental de mi vida y quiero que les vaya bárbaro. No busquen ahí que no van a encontrar nada”, aseguró.

Y en el final se quedó con un mimo de uno de sus fans. “Te extrañamos en Intrusos, no volverías?”, le dijeron. “Yo también los extraño. A ustedes. Al público”, terminó poniéndole onda a una situación que sigue siendo de lo más tirante.

Un tema también fue la reacción de Lussich y Pallares al frente del programa de América, quienes pasaron semanas sin siquiera decir su nombre en el piso. “Había como una cosa de miedo”, contó alguien desde muy adentro del equipo.

Y Rial fue de lo más sincero cuando le preguntaron sobre su “ausencia” en Intrusos de parte de los nuevos conductores: “¿Por qué no me nombran? ¿Y por qué tendrían que hacerlo?”.

QUE OPINA JORGE RIAL SOBRE EL INTRUSOS DE LUSSICH Y PALLARES

Fuente Paparazzi