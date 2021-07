El Festival de Cannes vivió un hecho de inseguridad inédito: entraron a la habitación del hotel en el que se alojó la actriz Jodie Turner-Smith y robaron sus joyas.

// Val Kilmer mostró las secuelas que le produjo el cáncer de garganta y el aparato que usa para poder hablar

“No pensé que pasaría dos horas y media en la estación de Policía en mi último día en Cannes, pero aquí estamos”, tuiteó Turner-Smith, al confirmar la novedad. “Se está llevando a cabo la investigación”, sostuvo a la agencia AFP una fuente policial para ampliar lo que habían anticipado el diario francés Nice-Matin y la revista especializada The Hollywood Reporter.

El robo ocurrió el viernes, entre el mediodía y las dos de la madrugada, la franja horaria en la que la actriz no estuvo en su habitación, precisó el medio europeo. No está claro si las joyas son propiedad de Turner-Smith o si formaban parte de un canje con la firma Gucci. La puerta de la habitación no estaba forzada.

El mensaje que compartió Jodie Turner-Smith para confirmar el robo que sufrió. (Foto: Instagram @MissJodie)

La actriz es una de las caras de la reconocida marca. Durante su presentación en la alfombra roja del festival, Gucci publicó en redes fotos en las que Turner-Smith luce parte de la colección Hortus Deliciarum: un collar, brazalete y aros de oro amarillo con berilos amarillos y diamantes, así como un anillo de diamantes y tanzanita en forma de corazón de oro blanco.

// Guerra judicial: Angelina Jolie y Brad Pitt, enfrentados por un lujoso castillo y una bodega que tienen en Francia

De acuerdo a otra fuente de AFP, no es de decenas de miles de euros, como se dijo y no representa “una gran suma”, en relación a otros robos que se produjeron en la Costa Azul. Pese a eso, sigue siendo un hecho de inseguridad que mancha el festival de cine. “No se puede excluir ninguna pista”, agregó el informante la fuente.

Los robos de joyas de alto valor son la parte oscura del glamour de Cannes. En el festival de 2013, se llevaron algunas de la marca Chopard de la caja fuerte de la habitación Suite Novotel Cannes Centre de un empleado de la firma por un valor de 1,4 millones de dólares.

El sospechoso pudo llegar a la caja fuerte a través de una habitación contigua con una puerta comunicante. Las colecciones estaban allí para ser prestadas a varias estrellas de Hollywood que caminaron por la alfombra roja ese año.

Jodie Turner-Smith lució joyas de la firma Gucci. (Foto: Twitter de @gucci)

Quién es Jodie Turner-Smith, la actriz a la que le robaron las joyas

Jodie Turner-Smith es conocida por su papel en la película Queen & Slim, de 2019, sobre un control policial que termina mal para una pareja afroamericana. Además, su trabajo en Sin remordimientos, el film de acción que encabeza Michael B. Jordan, también levantó su perfil internacional.

// Una actriz de “Harry Potter” rompió el silencio sobre una experiencia traumática que vivió durante el rodaje

Su participación en esta edición de Cannes estuvo relacionada con el film After Yang, un drama de ciencia ficción sobre una familia que está de luto por la muerte de su androide, que protagoniza junto a Colin Farrell.