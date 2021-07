El empresario tecnológico Elon Musk presentó en su cuenta de Twitter su nueva invención: una plataforma robótica autónoma de puerto aeroespacial llamada ASOG “A shortfall of gravitas” (“falta de seriedad”, en español), que se unirá a otras dos naves de este tipo: Ocisly “Of course I still love You” (’Por supuesto que aun te amo”) y JRTI “Just Read The Instructions” (“Sólo lea las instrucciones”). Todos los nombres fueron elegidos por Musk en homenaje a Iain Banks, un escritor escocés de ciencia ficción.

La empresa espacial invirtió en la nueva creación con el objetivo de utilizarla como espacio de lanzamiento y de aterrizaje para las misiones de Falcon 9 y Falcon Heavy, que se lanzan desde el centro espacial John F. Kennedy, en Florida. Se trata de una plataforma no tripulada que no requiere remolcador y que permitirá ahorrar combustible y aumentar la carga útil.