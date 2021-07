Luego de que Argentina le ganara a Brasil en el Maracaná por 1-0 con gol de Ángel Di María y se coronara campeón de la Copa América, se viralizó en las redes sociales un video del periodista Juan Carlos “Toti” Pasman de hace algunas semanas en el que pedía de rodillas que “Fideo” no jugara más de titular en el elenco nacional. Estas imágenes fueron replicadas por la esposa del futbolista, Jorgelina Cardoso, quien les agregó la famosa frase que Diego Maradona le dedicó al periodista: LTA (La tenés adentro).

Horas después, Pasman hizo su descargo en el programa El Show del Fútbol. El periodista no esquivó los cuestionamientos y explicó por qué en su momento emitió aquella opinión respecto del jugador del PSG de Francia. “Lo cortés no quita lo valiente”, dijo a modo de introducción en su alocución y, tras saludar por el logro a Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez, entre otros, agregó: “También hay que felicitar a Di María. Ya lo decía él: ‘Me choqué la cabeza contra la pared muchas veces y seguí, seguí, seguí’. Hoy se le dio y la verdad Angelito te felicito, te lo merecías, perseveraste y ganaste en el Maracaná. De corazón, sinceras felicitaciones”.

El conductor del envío de América TV consideró que Fideo “metió el gol más importante de los últimos 28 años de la selección argentina” y respecto de aquella crítica que le hizo hace algunas semanas, sostuvo: “No me arrepiento de lo que dije porque lo sentía. Yo veía que el ciclo de Di María en la selección argentina, después de tres mundiales y cuatro Copa América, estaba terminado. Habían pasado un montón de cosas: lesiones, idas y vueltas con este técnico y otros. Y me equivoqué. Ayer demostró que todavía tiene cosas para darle a la Selección”.

Además, Toti reveló detalles de la charla privada que mantuvo con Jorgelina Cardoso en aquel entonces: “Ella estaba enojada, pero fue respetuosa. Me dijo ‘A él no le importa nada lo que decís, pero la familia sufre’. Yo le dije que pensaba que había terminado un ciclo y ella me respondió que estaba equivocado”.

“Muchos decían ‘Arrodillate y pedile perdón’. No lo voy a hacer. ¿Los jugadores piden perdón cuando nos insultan de esta manera? ¿Nosotros no podemos opinar pero ellos pueden insultarnos después de una victoria? Yo creo que eso es mucho más grave”, reclamó el comunicador antes de mostrar las imágenes de las canciones que el plantel argentino le dedicó al periodismo luego de la consagración.

Pasman defendió su accionar (”Esto es un show, por eso dramatizamos y actuamos”) y le agradeció al futbolista por haber hecho felices a sus hijos Cande y Benja, de 24 y 8 años, respectivamente, que nunca habían visto a la selección argentina campeona.

“Eso fue gracias a tu gol, pero yo voy a seguir opinando de fútbol, por más que Jorgelina me dedique una historia, un LTA y se ría. Lo entiendo porque es el folklore del fútbol. Muchas veces en estos años hemos tenido razón respecto a la selección argentina y cuando no tenemos razón, porque yo asumo que me equivoqué, te dedican una Historia (de Instagram). No es necesario pedirle perdón a nadie, ni a Di María, ni a Jorgelina, ni a los televidentes ni a los hinchas. Dije lo que pensaba: que Di María no tiene que ser titular y punto”, recalcó.

Finalmente, Pasman intentó dejar atrás este cruce y sacar algo positivo del intercambio: “(Enrique) Macaya Márquez me enseñó que hay que criticar con respeto y con argumentos. Así nadie te puede decir nada. Quizás no gustaron las formas, pero acá las cosas se dicen de una manera distinta. La idea no fue lastimarlo, fue una opinión futbolística, me equivoqué y esto es enriquecedor. Después de 25 años laburando de periodista, me puedo equivocar. Voy a aprender y salgo mejor. Después del affaire Di María quiero ser mejor periodista y mejor persona”.